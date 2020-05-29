台灣高鐵公司宣布，因國內疫情控制得宜，經檢討營運班表後，決定啟動增班計畫6月1日起周一至周四共增班6班次列車，12日起周五至周日增班33班次，讓旅客周末返鄉、出遊能夠更便利。

高鐵指出，5月25日起已先在周一至周四晚間6時10分，增開673車次南下列車，為加強服務通勤旅客需求，6月1日起周一至周四下午通勤時段，再增開1班南下列車，另於周一上午通勤時段，雙向各增開1班列車，合計共增開6班次列車，每班次並配置3到4節自由座車廂。

此外，6月12日起每周五至周日，增加33班車次（南下18班、北上15班），讓旅客週末返鄉、出遊能夠更便利的行程安排。

高鐵表示，上述加開車次自5月31日凌晨零時起同步開放預購，旅客可透24小時服務之高鐵合作便利商店、網路訂票、「T Express」行動購票App及語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機購票，未來則依照疫情狀況及旅運需求，評估後續增班計畫。

(中時 )