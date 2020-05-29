下周國際新聞事件
06/01 周一 南韓5月進出口、貿易收支
Jibun Bank日本5月製造業PMI終值
Markit南韓5月製造業PMI值
Markit歐元區5月製造業PMI終值
Markit美國5月製造業PMI終值
ISM美國5月製造業PMI
06/02 周二 南韓5月通膨率
南韓Q1 GDP成長率終值
澳洲央行利率決議
ISM美國5月紐約指數
06/03 周三 API原油庫存報告
Jibun Bank日本5月服務業/綜合PMI終值
澳洲Q1 GDP成長率
Markit歐元區5月服務業/綜合PMI終值
歐元區4月失業率
ADP美國5月就業報告
Markit美國5月服務業/綜合PMI終值
ISM美國5月非製造業PMI
美國4月工廠訂單
EIA原油庫存報告
06/04 周四 澳洲進出口、貿易收支4月
澳洲4月零售銷售報告
歐元區4月零售銷售報告
歐洲央行利率決議
美國4月進出口貿易收支
美國請領失業救濟人數報告
業績報告:博通、Nike
06/05 周五 日本4月家庭支出
德國4月工廠訂單
美國5月非農就業報告
美國5月失業率
業績報告:東芝
(時報資訊)
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