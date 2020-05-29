下周國際新聞事件

06/01　周一 南韓5月進出口、貿易收支

Jibun Bank日本5月製造業PMI終值

Markit南韓5月製造業PMI值

Markit歐元區5月製造業PMI終值

Markit美國5月製造業PMI終值

ISM美國5月製造業PMI

06/02　周二 南韓5月通膨率

南韓Q1 GDP成長率終值

澳洲央行利率決議

ISM美國5月紐約指數

06/03　周三 API原油庫存報告

Jibun Bank日本5月服務業/綜合PMI終值

澳洲Q1 GDP成長率

Markit歐元區5月服務業/綜合PMI終值

歐元區4月失業率

ADP美國5月就業報告

Markit美國5月服務業/綜合PMI終值

ISM美國5月非製造業PMI

美國4月工廠訂單

EIA原油庫存報告

06/04　周四 澳洲進出口、貿易收支4月

澳洲4月零售銷售報告

歐元區4月零售銷售報告

歐洲央行利率決議

美國4月進出口貿易收支

美國請領失業救濟人數報告

業績報告:博通、Nike

06/05　周五 日本4月家庭支出

德國4月工廠訂單

美國5月非農就業報告

美國5月失業率

業績報告:東芝

(時報資訊)

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