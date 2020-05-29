向來支持高雄市長韓國瑜的資深藝人張琍敏，看到韓國瑜面臨罷免危機，她有感而發，在臉書上表態反對罷韓，她先是對韓國的處境表示心疼，「為什麼高雄人忍心罷免一位拚命做事的人？」並向高雄人喊話，「用你們的腦袋想想！」

張琍敏今天(29日)在臉書上表示，高雄對她來說是個陌生的城市，現在離她更是遙遠，高雄好不好真的與她無關！但她感嘆，「為什麼高雄人忍心罷免一位拚命做事的人？」並向高雄人喊話，「高雄人啊！還有7天，用你們的腦袋想想，他到底是擋了誰的財路？才搞得可憐兮兮天天被人攻撃！」張琍敏還引用高雄市副市長李四川的一段話，希望大家看見韓市府的努力。

網友們則留言支持張琍敏所言，「純樸正直的高雄人。不會恨真心努力為高雄人打拚的團隊，受到有心人橾弄和公然欺辱！」、「妳不懂我也不懂，我住高雄快三十年，以前人家說高雄人熱情好客，但是，現在卻感到高雄人不知感恩，這大概就是民進在高雄長期執政的改變」、「一腔熱血擋不過一槍子彈，我們都支持正義的一方，但是不夠心狠手辣沒有擋子彈的臉皮，兵敗如山倒，明知道發生了什麼事卻無可奈何，只有哀莫大於心死啊」。

(中時電子報)