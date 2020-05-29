為了成為「閃耀的全球品牌」，日本夏普決定轉型為品牌公司，為遂行此理想，日本夏普在29日舉行的董事會中，決議將顯示設備業務分拆出去，日本夏普指出，將以簡化拆分的方法進行分拆，亦即未來會以吸收式拆分的方式，將顯示設備業務轉變成全資子公司。

由於該案才剛經董事會通過，包括拆分的時間、後續公司的名稱目前尚未確定，日本夏普表示，相關細節將留待日後董事會決議後，再對外說明。

為了找回往日的榮耀，日本夏普決定轉型成為「閃耀的全球品牌」，強調以品牌公司作為日後的轉型方向，為達成此目標，日本夏普決定將支持品牌業務的高級顯示設備業務分離出去。

日本夏普指出，此舉不但可以做到責任分明，也有助於旗下高級顯示設備業務取得外部資金。此外，顯示設備業務日後在資本/開發投資等的相關決策時也可以更迅速，並得以因應快速變化的業務環境，提升競爭力。

根據日本夏普結算，截至今年3月底止，顯示設備業務部門的年營收（含對其他部門的內部銷售金額）達6514.44億日圓，流動資產為710.07億日圓，固定資產為786.7億日圓，流動負債為233.5億日圓，固定負債為400萬日圓。

日本夏普指出，此項分拆計畫預定在2020財年底實施完畢，分拆後的公司位置、代表的職務/名稱、業務描述、資本和會計年度結束將保持不變，由於此項分拆計畫為以吸收式拆分方式，分拆為全資子公司，對日本夏普的合併業務業績影響很小。

(工商 )