潮港城國際美食館位於台中魚市場二樓，該市場是中部最重要的海鮮集散地，潮港城佔地利之便，將當日最優質的海鮮，變成自助餐檯上的美味佳餚」。（馮惠宜攝）

餐飲界拼振興！中部知名餐飲集團「廣大潮港城」聯合旗下三大會館：潮港城國際美食館、女兒紅婚宴會館、皇潮鼎宴禮宴會館共同推出「慶祝防疫成功，廣大潮港城79折大優惠」，業者坦言曾受疫情影響到幾近裝葉克膜，如今人潮回流，馬上推出振興方案，要讓消費者荷包無負擔。

廣大潮港城餐飲集團旗下三大餐飲婚宴會館：潮港城國際美食館、女兒紅婚宴會館、皇潮鼎宴禮宴會館是台灣中部的知名餐飲婚宴會館，雖然疫情趨緩，此次雖然恢復正常營業，依舊堅持高規格防疫：調整空間動線、減少座位數，對於每一位進入餐廳者，進行把關。

廣大潮港城餐飲集團執行長吳俊彥表示，該集團旗下有自助餐廳、婚宴會館，可謂受衝擊最嚴重，曾經人潮銳減7成幾乎是裝了？克膜在求生，這期間除調整組織架構，也縮短營業期間，並開發新菜色，以及多樣的宅配商品，並進行後台電子化連線架構，透過網路商城、官網及與外送平台的合作，讓網路銷售與宅配外送業續逐漸升溫。

為慶祝台灣超過1個月未出現本土確診病例，廣大潮港城餐飲集團從6月1日起至6月30日，推出特價優惠活動；潮港城、皇潮鼎宴的太陽百匯不論平假日、午晚餐，全面79折大優惠；女兒紅港式飲茶紅點茶樓在星期一至星期四，5人同行1人免費，星期五、六、日也全面79折大優惠。

(中時 )