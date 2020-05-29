大坑4號步道因去年豪雨毀損，相思木棧道整修完成後，大幅提升行走舒適度及安全性。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大坑5號步道位於頭嵙山系稜線上，沿途多處展望點，景色優美，但去年豪雨造成步道旁下邊坡崩塌，相思木棧道及欄杆基礎有多處掏空情形。台中市觀光旅遊局今年4月底整修完成重新開放，秘境魅力依舊，並提升行走舒適度及安全性，山友及遊客皆蜂擁而至，佳評如潮。

除整修大坑5號步道外，亦一併整建4號步道，今年1月上旬開工後，在市府團隊的努力下，順利於5月上旬將損壞較嚴重路段整建完工並開放通行，大幅優化步道整體安全性及行走舒適度，有效提升登山環境安全及觀光遊憩品質。

觀旅局長林筱淇指出，4號及5號步道均屬大坑風景區內東側頭嵙山系登山步道群，其中4號步道總長為1900公尺，為大坑長度最長之登山步道，海拔高度介於470至745公尺之間，其中一段長約300公尺的垂直陡坡，考驗遊客的體力與耐力，被戲稱為「軟腳坡」，屬健腳級步道。

另外，5號步道總長為1400公尺，成南北縱向，海拔高度介於595至859公尺之間，可串聯1、2、3、4號步道，沿途可經歷多處視野良好展望點，有黑松亭、高峰亭、頭嵙山頂等，屬休閒級步道。

林筱淇表示，4號、5號步道均位處於森林區內，沿途樹木及植被茂盛，此次整修重點為復原步道路徑、加強邊坡保護及整建老舊損壞設施為原則。因地勢陡峭，施工機具及材料不易到達，須以人力搬運上山，施工不易，整修完成後大幅提升行走舒適度及安全性。

台中市風景區管理所指出，市府為體貼登山遊客，並持續辦理步道維護整修工作，施工均採分段封閉方式施工，同一登山步道群以不同時封閉超過兩條為原則。

目前尚有3號步道沿線木棧道及7號步道旁邊坡整修封閉施工中，各步道危險路段亦有圍設安全警示帶，提醒遊客注意勿擅闖。今年度將持續針對大坑各登山步道編列經費辦理整修，包含大坑8、9及10號步道均將陸續辦理整修。

(中時 )