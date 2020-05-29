新店雨量達66.5mm 中興路地下道積淹水封閉 15:282020/05/29 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市新店區及時雨量達66.5mm，新店中興路地下道下午2時許出現積淹水情況，新店警分局緊急封閉中興路地下道。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新店區及時雨量達66.5mm，新店中興路地下道下午2時許出現積淹水情況，新店警分局緊急封閉中興路地下道。（翻攝照片） 新北市新店區及時雨量達66.5mm，新店中興路地下道下午2時許出現積淹水情況，新店警分局緊急封閉中興路地下道。（翻攝照片） 新北市新店區及時雨量達66.5mm，新店中興路地下道下午2時許出現積淹水情況，新店警分局緊急封閉中興路地下道。（翻攝照片） 由於受到鋒面及對流雲系發展旺盛影響，新北市今（29日）下午出現局部大雨、豪雨，新店區及時雨量達66.5mm，新店區災害應變中心開設關注雨勢變化，新店中興路地下道下午2時許出現積淹水情況，新店警分局緊急封閉中興路地下道，派員在路口處管制，呼籲民眾提早繞道。 (中時 ) #新店 #中興路 #地下道 #淹水 #雨量 也許您會感興趣 社會熱門新聞 75元烤全鴨爆紅 老闆曝便宜內幕「還敢吃嗎」 - 社會 午後暴雨狂炸 北市文山黃河、瀑布畫面曝光 - 社會 違停還無視挪車電話 百萬名車「被插爆了」 - 社會 深夜帶獒犬逛街被嗆 溪湖2男1女毆死街友 - 社會 女大生求職「夢幻工作」這行…排第1 完勝空姐、主播 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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