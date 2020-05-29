新北市新店區及時雨量達66.5mm，新店中興路地下道下午2時許出現積淹水情況，新店警分局緊急封閉中興路地下道。（翻攝照片）

新北市新店區及時雨量達66.5mm，新店中興路地下道下午2時許出現積淹水情況，新店警分局緊急封閉中興路地下道。（翻攝照片）

新北市新店區及時雨量達66.5mm，新店中興路地下道下午2時許出現積淹水情況，新店警分局緊急封閉中興路地下道。（翻攝照片）

由於受到鋒面及對流雲系發展旺盛影響，新北市今（29日）下午出現局部大雨、豪雨，新店區及時雨量達66.5mm，新店區災害應變中心開設關注雨勢變化，新店中興路地下道下午2時許出現積淹水情況，新店警分局緊急封閉中興路地下道，派員在路口處管制，呼籲民眾提早繞道。

(中時 )