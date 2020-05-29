台中市交通局近5年執行智慧化號誌動態系統，花費數千萬元減少紅燈停秒數，市議員張玉嬿、謝志忠、王立任及黃守達卻發現5處全在原市區，直批難道原縣區就不塞車？此舉擴大城鄉差距，讓原縣區市民瞎等紅燈，甚至多吸廢氣，對此，交通局長葉昭甫表示，台中市紅綠燈數全台最多，高達5500個，比台北、新北市還多，地方為改善交通積極爭設，交通局也會審慎評估。

台中市交通局近5年執行智慧化號誌動態系統，花費數千萬元減少紅燈停秒數，市議員張玉嬿、謝志忠、王立任及黃守達卻發現五處全在原市區，擴大城鄉差距，讓原縣區市民瞎等紅燈、多吸廢氣，要求在原縣區國道、台74線進行智慧號誌協控續進計畫。

張玉嬿說，全市有5501組紅綠燈，每年持續增加68組，密度比台北、新北還高，造成車流量變大易形成回堵，主要幹道尖峰時段號誌週期180秒，多方向平均停等紅燈時間約70至110秒，加重空汙及社會成本的浪費。

她質疑，交通局2017年開始導入國道匝道智慧化動態號誌系統，減少行駛時間、油耗，試辦地點都是原市區，近3年執行3000萬元中清、五權西路、台灣大道智慧號誌，也都在原市區，原縣區智慧化號誌動態系統建置竟是零。

張玉嬿批評，難道原縣區就不塞車嗎？讓原縣區市民瞎等紅燈，甚至多吸廢氣，她在太平區走東平路、轉中山路上74線，紅綠燈都未號誌連鎖，等紅燈的時間就要超過一分鐘。

王立任表示，應該透過檢討與實驗，在原縣區也設置智慧紅綠燈，透過比較下來調整到最正確的秒數；謝志忠也說，中清路動態續進號誌精簡7分鐘，五權西路、台灣大道匝道也都已建置，不該獨缺豐原交流道。

張玉嬿、謝志忠、王立任、黃守達要求，希望交通局爭取能在國道豐原、龍井、沙鹿、清水交流道及74線太平中山匝道增設智慧號誌系統，而且既然顯現效益，就不能全靠交通部補助，市府應編列相對本預算，優先排列易壅擠路線，全面加速建置。

葉昭甫表示，交通局將積極爭取中央補助經費，將智慧化動態號誌系統推動成果應用至其他地點，並改善國道交流道及74線匝道周邊道路的易壅塞路口，提升幹道行車效率。

交通局2017年起於大雅、台中、南屯交流道及中清路等主幹道建置智慧化動態號誌系統，實施後整體路網績效獲得改善。以中清路為例，系統完成後，市區經中清路上大雅交流道最多減少約7分鐘車程。

由大雅交流道經中清路進入市區最多減少約6分鐘車程；停等紅燈次數減少1至2次。另外，2020至2021年預計將在五權西路與台灣大道推動建置。

葉昭甫表示，交通局將積極爭取中央補助經費，將智慧化動態號誌系統推動成果應用至其他地點，並改善國道交流道及74線匝道周邊道路的易壅塞路口，提升幹道行車效率。

(中時 )