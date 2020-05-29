勞動部表示，依《勞動基準法》第37條規定，內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假，工資照給，不過今年6月25日端午節為國定假日，雇主應依法給假並給薪，如徵得勞工同意於休假日出勤，工資應加倍發給。

勞動部勞動條件及就業平等司司長謝倩蒨表示，事業單位如欲比照本年度「政府行政機關辦公日曆」調整端午連假，可依照「8周彈性工時」規定，於「有工會者，經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意」之程序後，將今年6月20日(六)的休息日與6月26日的工作日調整互換，如此端午連假便可達4天。

謝倩蒨指出，調整之後6月26日已成為休息日，雇主屆時如再有需要勞工於該日出勤，則應給付休息日加班費，然而休息日調換與否可由資方決定。

謝倩蒨舉例，勞雇雙方如約定周一至周五為工作日、周六為休息日、周日為例假的出勤模式，並比照行政機關辦公日曆，運用「8周彈性工時」形成4天端午節連假，假設勞工月薪3萬6000元，3萬6000÷30日÷出勤8小時，推算平日每小時工資額為150元，出勤8小時，試算150元×8小時＝1200元。依《勞動基準法》第39條規定，端午節性質為國定假日，應加倍發給工資，即1200元×8小時×2＝2400元。

6月26日(五)及27日(六)性質為休息日，依《勞動基準法》第24條第2項規定計算，工作時間在2小時以內者，工資按平日小時工資另加給一又三分之一以上；工作2小時後再繼續工作者，按平日小時工資另加給一又三分之二以上，休息日出勤費試算下來為1900元。

另外6月28日(日)性質為例假，非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假出勤工作。

(中時 )