是德科技（Keysight Technologies Inc.）是推動全球企業、服務供應商和政府機構網路連接與安全創新的技術領導廠商，該公司日前宣布旗下的5G裝置測試解決方案獲全球第三大行動通訊業者中國聯合網絡通信集團有限公司（China Unicom）選用，確保其5G智慧型手機和用戶端裝置（CPE）符合最新的5G NR（New Radio）標準。

中國聯通於2019年11月首度推出5G服務，為中國一線城市消費者提供高速行動網路連線。為了進一步擴展服務，中國聯通將使用是德科技5G無線測試平台來驗證5G行動裝置，確保新產品的效能、安全性和隱私保護功能，完全符合終端使用者的期待。

中國聯通選擇使用是德科技解決方案來加速推出可提供出色終端使用體驗的行動服務，並增強了醫療、教育和運輸應用所需的無線服務。 中國聯通成功建構了一個由5G、Wi-Fi 6、雲端運算、NB-IoT和人工智慧交織而成的無線網路，具有安全、低延遲的優點，可協助製造業、石油和天然氣業和港務物流業，全面提升運作效率。

是德科技無線測試事業群副總裁暨總經理Kailash Narayanan表示：「是德科技致力於支援全球5G市場。根據預測，到2025年，5G擁有超過20億的使用者。 是德科技提供不受限且全方位的測試、最佳化和安全防護解決方案、對於制定產業標準貢獻卓著，並且在全球各地擁有許多合作夥伴，使得我們能夠加速推動5G和相關技術的全球部署。」

透過是德科技5G網路模擬解決方案，中國聯通可取得多元的協定、射頻、無線電資源管理（RRM）符合性，以及電信業者驗收驗證等測試案例。

(工商 )