因應現今人們同時在家工作、上學，視訊串流需求激增，還有即時遊戲對連線低延遲極高的要求，都為網路帶來空前壓力，而新開放的6 GHz頻譜正是滿足當前需求的解決方案。美國高通公司（NASDAQ: QCOM）旗下子公司高通技術公司已有現成解決方案，可幫助製造商利用這項新技術。

高通技術公司29日發布四款支援Wi-Fi 6E的全新高通Networking Pro系列平台，將其關鍵Wi-Fi 6各項功能擴及到6 GHz頻段，提供數千兆位元的速度、高頻寬，以及大幅提高的低延遲網路容量。

這幾款最新平台推出了高通三頻Wi-Fi 6（Qualcomm Tri-Band Wi-Fi 6），可同時在2.4GHz、5GHz和6 GHz頻段上運行。在可擴充性和效能方面，高通Networking Pro系列平台樹立新的行業標竿，是首批可同時支援多達2,000個使用者的平台，旨在透過前所未有的16個空間串流Wi-Fi 6E配置，提供充沛網路容量。有了四款擴充性高的Wi-Fi 6E平台可供選擇，製造商可針對不同應用開發不同產品，從家用Wi-Fi網狀網路，一路涵蓋到針對企業、大型場地、校園網路的企業級無線網路存取點。

高通技術公司副總裁暨無線基礎設施與連網業務總經理Nick Kucharewski表示：「運用高通幾十年來專注研發的成果，我們的第二代Wi-Fi 6平台為家用與企業網路應用建立了新的性能標竿。高通Networking Pro系列平台透過配備的三頻Wi-Fi 6，擴展至16個串流，成功結合無線網路的特長與穩健的架構，旨在提供值得客戶信賴的數千兆位元網速、極高網路容量，以及媲美有線網路的穩定性。」

Wi-Fi Now執行長暨董事長Claus Hetting表示：「新的6GHz頻段與Wi-Fi 6E通訊標準帶來了無線連網新紀元：性能大幅提升，是無線連網的新典範。領先業界的Wi-Fi 6E技術，包括高通最新的Wi-Fi 6E平台，將改寫每一個使用案例市場，從家用到商用、工業應用，甚至是固定無線接入（FWA），令人驚嘆的先進應用肯定隨之而來。Wi-Fi 6E的未來的確一片光明。」

Wi-Fi聯盟行銷高級副總裁Kevin Robinson表示：「Wi-Fi聯盟成員針對6 GHz空前動員，在美國開放新的免授權頻譜之際，我們樂見Wi-Fi 6E解決方案迅速進入市場。高通這樣的解決方案有助使用者充分體驗6 GHz頻段的Wi-Fi，享受更加高速、高容量、低延遲的應用。」

(工商 )