台驊投控（2636）董事長顏益財29日下午發信給集團1,868名員工，指出大聯大（3702）對台驊是財務性投資，不會介入台驊經營，希望透過此次結盟，共同發展智能商業製造物流，打造創新「倉儲代工」角色。

信中主要內容如下：

本公司對於此次公開收購表示歡迎，大聯大這次收購目的，主要為財務性投資。因台驊每年獲利穩定及高收益配息，為很好的長期財務投資標的。大聯大為台驊集團旗下各子公司長期合作的客戶，這次的投資，除可透過台驊集團完整的物流服務網絡提供大聯大供應商及客戶更完整且即時的供應鏈管理、倉儲、報關及物流配送服務，更希望透過此次結盟，共同發展智能商業製造物流，打造創新「倉儲代工」角色。

大聯大為亞洲第一之半導體零組件通路商，目前實收股本為新台幣187.9億元，2019年全年合併營收為新台幣5,276億元，稅前純益為新台幣81.9億元，員工人數近5,100人，代理產品供應商超過250家，全球超過104個分銷據點，如中國大陸、香港、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印度、韓國及北美，致力於半導體零組件市場整體佈局，提供客戶高附加價值的供應鏈服務，期望透過推動數位轉型，將資訊流及物流轉型成「物流即服務」（Logistics as a service）平台。

此次公開收購與大聯大異業結盟，可望創造雙贏局面，大聯大聲明不會介入台驊經營，對台驊集團現有經營管理並未產生任何影響，但在業務拓展上，將可創造更大的成長機會。

信中並說明，由於集團旗下各子公司的客戶層及服務產品並不完全相同，針對客戶的說明，授權各子公司董事長、執行長擬定合適對外說明內容。

大聯大昨日晚間宣布以每股28元公開收購台驊（2636）普通股5％至20％，台驊今早股價以26.5元放量跳空漲停鎖死。昨日收盤價是24.1元。

(工商 )