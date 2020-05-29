米兔哥娛樂公司老闆、知名製作人B2。（石智中攝）

B2回應舒子晨事件

29歲「小謝金燕」舒子晨27日被周刊爆料找黑衣人嗆唱片公司要解約，抖出疑似現有合約未到期就先簽新約，但與新公司老闆互有不滿想解約，風波延燒到手上唯一主持節目TVBS《食尚玩家》恐遭撤換，舒子晨現所屬經紀公司米兔哥老闆、知名製作人B2今出面說明，目前和舒子晨合約到年底，至於是否再續約？B2回應「我要好好考慮，於公於私上不值得討論，公司不好我們可以承擔，藝人顯然先選擇要離開，但選擇可能不好，我們只能祝福」。

週刊爆料，舒子晨找經紀人董八角和2名黑衣人到唱片公司宇朕國際嗆聲談解約，抖出她米兔哥合約尚未到期，另先和宇朕國際簽2021年起全新4年經紀合約，事後舒子晨控公司要她參加不必要的飯局，加上禁止她其他工作，雙方信任破裂，她才提出解約。

不過舒子晨合約風波鬧上檯面，TVBS昨表示，「主持人其實是梁赫群跟夢多，舒子晨並非固定主持人。目前節目將邁向第二季，已請製作人釐清舒子晨的經紀狀況，再商討後續合作方式。」至於旗下經紀人董八角在外私簽新約，B2表示到月底將不再續聘，舒子晨下半年將由其他經紀人接手完成工作。

B2說，先前為讓舒子晨圓歌手夢，透過朋友牽線宇朕國際，過去宇朕曾幫袁惟仁發片，就音樂合作上沒問題，因此讓舒子晨和宇朕簽2年唱片約，至於董八角和舒子晨私下與宇朕國際另簽4年經紀約，B2表示「事前我完全不知道，也是看週刊爆出才知」。

是否有遭背叛感？B2說舒子晨事後有來跟他道歉，他認為「不是第一天出來混，這圈子發生太多事，已經沒有感覺」，他表示藝人合約期間不能跟第三方簽約，「清楚告訴大家合約載明內容該怎麼做，若跨出界線我絕對會提告，但現在狀況提告沒任何意義，讓藝人腹背受敵太尷尬了，讓她成長一次是有意義」。

B2表示，和舒子晨已合作8年，早先舒子晨從「大學生了沒」節目發跡，當時節目告一段落，B2公司正好剛設立，雙方合作愉快下，便讓舒子晨到旗下，B2肯定舒子晨在演藝事業上的努力，至於舒子晨被控先要錢再工作，B2幫舒子晨說話「我個人覺得她個性不是這樣，她很愛面子，若真的缺錢她會先問我，工作態度上她會把事情做好，我很認同，從我合作這麼久，我很確定她不會這樣做」。B2表示合作以來也沒讓藝人出席飯局。

B2今（29）日出面說明舒子晨合約狀況。（石智中攝）

(中時 )