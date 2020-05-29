「大同社會住宅」落成啟用，高雄市長韓國瑜出席「前金區舊警舍整建社會住宅」竣工典禮。（林雅惠攝）

屋齡52年的5層樓舊警察宿舍，高市府都發局歷經1年整建成「老青共居」社會住宅。（林雅惠攝）

坐落於高雄市前金國小對面、屋齡52年的5層樓舊警察宿舍，長期閒置荒廢，高市府都發局歷經1年整建成「老青共居」社會住宅，整棟2至5樓將提供48戶社會住宅，室內空間裝潢及設備俱全，只要「一卡皮箱」即可入住。

高雄市長韓國瑜29日親臨主持竣工典禮，並與到場貴賓，共同以象徵儀式鑰匙，開啟社宅大門，宣示「入厝起家」，實現「老青共居，世代共好」政策，讓年長者與青年家庭可以比鄰居住，互相照顧，建構高雄和諧社會。

韓國瑜表示，市府財政非常困難，每一塊錢都花在刀口上，市府團隊秉持照顧弱勢、辦好教育的目標，持續打拼建設，每個局處全力衝刺分管的業務，期待高雄未來榮景一片，更棒、更美好。

都發局表示，前金區舊警察宿舍，位於大同二路、自強二路口，是一棟52年的5層樓老舊建物，因年久失修，警眷搬離後，長期閒置破敗，形成當地治安與環境衛生的死角。

經都發局評估區位，鄰近前金國小、前金幼兒園、前金第一公有市場、大同醫院及捷運市議會站，生活機能佳，非常適合整建成位社會住宅，即籌編經費進行規劃整建。

1樓為店舖及社福設施空間，2至5樓將提供48戶社會住宅，其中規劃「青年家庭」30戶、「長青共住」16戶，並保留2戶供設籍本市或工作的警察消防人員申請。

房型均為2房1廳1為房型，室內空間約14坪，內部裝潢與設備一應俱全，申請入住者只要「一卡皮箱」簡單行李即能輕鬆搬進入住。

都發局表示，老青共居社會住宅，只租不售，以平價租金提供符合條件的青年家庭、年長者申請入住，招租計畫將於6月1日起公告30天，青年家庭戶及警消戶於7月1日至14日受理申請。

青年家庭戶申請年齡為20至40歲，且符合高雄市社會住宅出租辦法第4條規定，申請文件經審查通過後擇期抽籤入住；長青戶申請人為設籍居住本市年滿60歲以上(65歲以上優先)，且符合社會局「銀髮家園」招租規定者，向社會局申請。

租金收費將參考當地市價打折訂定，每戶每月約7500元(含管理、維護及公共費用，水電瓦斯費自付)。都發局呼籲符合資格條件且有居住需求的市民朋友，把握機會提出申請。

(中時 )