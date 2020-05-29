全球央行超前部署救經濟，後疫情時代已經來臨!聯邦投信表示，此次經濟衰退起因於疫情，不確定性高且各國復產復工不如預期，供應鏈問題導致庫存緊張或庫存過多，未來經濟重啟仍有斷鏈危機，U型復甦可能性較高，預期最快復甦時點為今年第四季，最慢到明年第一季，後續進展仍需觀望。

當前經濟位置處於景氣衰退谷底，正朝著復甦發展，聯邦投信表示，市場適合鎖定投資新興市場短債加高收益債配置，兼具高收益、抗波動兩大優勢，以解決當前投資困境。

Fed緊急於3月3日降息2碼，市場波動更為劇烈，在各國央行採取寬鬆政策背景下，不妨納入具備收益優勢、相對股市隨漲抗震的資產類別。

聯邦優勢策略全球債券組合基金經理人游蕙蘭表示，由於債券價格波動度低並可強化長期投資的複利效果，在現今各國壓低利率和挹注流動性之際，也為債券商品增添資金魅力。

就統計資料來看，新興市場公司債過去五年波動率為6.8%，相較之下新興市場短債僅有5%，波動率更低，且今年4月底之新興市場短債收益率已達5.4%，具備成長潛力。

此外，今年4月底全球高收益債收益率也約有9.4%，現階段高收益債正受到資金青睞，高收益債市已連續8周吸引資金淨流入，市場信心逐漸回籠。

但隨著疫情趨緩避險情緒降低，全球央行力挺經濟，讓股債市大幅反彈以及主要公債殖利率走勢持續探底，將為債券投資創造空前絕後的最佳投資時機，若希望錢進債市讓資金發揮最大效益，應挑選擁有接近傳統避險資產穩定特色，同時保有報酬優勢的債券資產。

聯邦投信指出，對投資人而言，新興市場短債與高收益債配置更有助於提升投資組合的勝率，適合納入長期核心資產配置。至於近年很夯的金融債方面則建議減碼，因大環境不佳、企業財務不穩，銀行業將受牽連，相關金融債券恐有違約風險。

(時報資訊)