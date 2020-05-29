美國總統川普宣布周五將召開有關中國之記者會，中美局勢令人屏息以待，市場情緒趨於謹慎，隔夜美股收黑。今早小道瓊電子盤又走跌，在兩利空加乘下，今日台股開跌23.03點，報10921.16點，摔下5日線，隨即跌幅一度擴大，最低下探至10861.9點，連失10900關口及周線，盤中逐漸回升至平盤，力守月線，尾盤受到MSCI盤後生效影響而甩尾爆量，終場跌幅收斂，小跌2.03點或0.02%，收10942.16點，成交量放大至2088.58億元。今日外資(不含外資自營商)賣超110.4517億元，投信買超2.3086億元，自營商買超15.6684億元，三大法人賣超92.47億元。

今日集中市場漲跌互現，由資服類股引領大盤，收漲1.59%；電機股最為疲弱，收跌2.49%。早盤電金乏力，權值股紛紛走弱。其中，台積電(2330)受到華為新禁令衝擊，遭外資預測下修今年資本支出，早盤開跌2元至292元，終場收跌0.68%，收292元，相關供應鏈及設備廠如京鼎(3413)及弘塑(3131)也收低。至於大立光(3008)、鴻海(2317)相對走好，分別小漲0.13、0.66%。然而，華為新禁令使市場挫在等，唯獨聯發科(2454)將受惠轉單效應，外資圈群起力捧，預測合理股價上看500至550元，股價開平走高，終場收漲0.65%，收463元。

金融股部分，早盤綠油油一片，權值股頓時不支倒地，時至午盤奮力一攻，國泰金(2882)、玉山金(2884)、永豐金(2890)等翻紅，帶動類股指數回升，收漲0.53%，亦達到穩盤功效。熱門股方面，台驊(2636)喜迎大聯大(3702)收購最多2成股份，消息激勵其站上26.5元漲停價，傲視大盤。生醫及防疫概念重回多頭懷抱，亞諾法(4133)、康那香(9919)、南六(6504)高掛漲停，美德醫療-DR (9103)也大漲7.66%。

今日台股開低走高，上半場維持盤下震盪，待賣壓消化後，尾盤跌幅收斂，收復10900點失土。從技術面上看，5日RSI為53.27，10日RSI為56.25；9日K值為64.42，9日D值為62.51；20日乖離率為0.6。觀察籌碼面，今呈現土洋對作，三大法人賣超92.47億元。其中，外資連2日賣超，合計183億元，5月合計賣超1517.17億元，今年來賣超6627.19億元。

6月份猶如多事之夏，包含報稅季將至、全球逐步解封，外加中美港局勢緊張，國內外消息面交雜，短線台股仍以區間震盪為走勢，恐有回測季線的壓力，可聚焦題材股並逢高見好就收，以避險國際政經變數。日盛投顧則建議，選股可多加留心生技、運輸、CIS、設備檢測及高殖利率個股。展望下周，凱基投顧預期台股加權指數在10700～11100點區間震盪，看好網通股、電池股、光通訊元件股、類比IC股及散熱股。

(時報資訊)