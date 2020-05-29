台北市29日午後降下傾盆大雨，文山區多處馬路積水。（摘自文山幫）

受午後對流影響，台北市區29日下午降下傾盆大雨，雨勢來得又快又急，文山區時雨量接近70毫米，北市府指出，包括興隆路4段、木柵路2段、羅斯福路6段等部分巷弄有道路積淹水情形，相關單位已派員到場處理中，預估這波強降雨將在半小時內逐步趨緩。

今天下午2時許，台北市區天空一下子布滿烏雲，隨即降下大雨，有網友在臉書PO出照片指出，文山區仙岩路22巷口積水，大片黃泥水淹沒馬路，積水深及腳踝，不少網友也陸續留言回報積水情況，「木柵國小雨用倒的」、「這雨太誇張了」、「我剛騎車過去被水噴到快無法呼吸嚇死了」、「等等上班的我悲劇了」、「興隆路4段再興中學大淹水請改道」。

此外，台北市立第二殯儀館也因排水不及淹水，不少喪家手影響，電梯也因積水故障無法使用。

市府說明，文山區最大雨勢時，10分鐘雨量達24毫米，半小時雨量達68毫米，目前整體累積雨量為81.5毫米，目前積淹水地方多已逐步退去。

(中時 )