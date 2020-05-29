北京今舉行《反分裂國家法》15周年座談會，國台辦主任劉結一指出強調並未放棄武力統一台灣。國防部長嚴德發下午對此做出回應，他說，台海從年初到現在，中共已經實施8次軍事威懾、針對性的訓練，「這都感覺得到也看得到」；台海情勢亦趨嚴峻，這是眾所皆知，國防部會做最壞打算、最好準備。

外交部長吳釗燮本周接受美國福斯新聞訪問時，也提到大陸在提出香港版國安法後，下一步就可能對台灣做出軍事行動。在今天，北京舉行《反分裂國家法》15週年座談會，由中共中央政治局常委員栗戰書主持，國台辦主任劉結一，及人大代表、軍委聯合參謀部參謀長李作成均與會。會中劉結一除重申堅決反對台獨分裂勢力，強烈拒絕外部勢力干涉，也強調「我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」。

李作成則表示，解決台灣問題必須用兩手，若是和平統一無望，不排除使用武力，也保留採取一切必要措施選項，包含武力攻台形式。

面對台海情勢，嚴德發今天下午在立法院備詢前，面對媒體提問大陸武力犯台的問題時表示，國軍都有掌握區域情勢的變化，最重要的是中共一直不放棄武力犯台，台海從年初到現在，他們實施了8次的軍事威懾、針對性的活動與訓練，這都感覺得到，也看得到的，「台海區域情勢亦趨嚴峻，我想這是眾所皆知的。」

嚴德發說，針對情勢的掌握，國防部是小心地掌握情勢狀況，也會做好各方面的應處，掌握情勢與徵候，目前狀況都沒有異常，國軍會堅守國土主權，堅守民主自由全力以赴，做最壞的打算，做最好的準備。

(中時 )