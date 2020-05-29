在國內疫情空置得當與股災快速回穩的狀況下，房市買氣延續4月下旬人氣回籠的趨勢，根據五大房仲5月內部交易統計，與4月相比，七大都會區交易量均增加，隨著疫情控制住，希望撿便宜的買方也回歸理性，5月份隨著疫情降溫，低利與高成數發酵，成交積極上攻。

信義房屋

信義房屋統計全台門市5月前27日的交易量，呈現月增24%且較去年同期增加16%，交易量增加一方面反應民眾購屋信心回溫，一方面也是今年3、4月旺季的遞延買盤出籠，今年旺季受疫情與股災的影響，延後至5月才明顯啟動。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房市買氣從4月下旬就開始回籠，「股市回穩、加零發酵」減少民眾對於疫情發展的擔憂，同時間低利與全球量化寬鬆盛行更增添民眾購屋信心，因此可發現5月房市交易量創下今年以來的單月新高，且目前買氣仍持續回流當中。

信義房屋統計顯示，主要都會區的交易表現部分，台北市5月的交易量年增13%且月增17%，除了低總價的首購型產品交易穩定外，高端市場交易量也有增加的趨勢，主要部分企業主或自營商可能受疫情影響，需要資金調度而出售閒置資產，但也有等了許久的買盤，看到合適且價格也合理的物件，選擇在當下這時機點購屋，因此5月北市總價5千萬元以上的市場交易量明顯增加。

新北市則是月增長率與年增長率都超過2成，區域內的品質較好總價千萬元的首購型產品，與換屋型產品5月買氣都較4月明顯成長，桃園市則是成長幅度最明顯的區域，5月交易量年增28%且月增36%，區域內總價700~1000萬元與1000~1500萬元，包括首購與新電梯大樓最受歡迎。

中南部地區則是表現維持穩定，台中市交易量年增5%且月增26%，台南市持續維持成長趨勢，交易量年增16%且月增34%，高雄市則是年增4%且月增13%。

曾敬德表示，隨國內疫情穩定與逐漸朝向解封的狀態下，有利經濟活動與國人生活逐漸恢復正常，但同時間市場預期還是會維持低利相當一段時間，政策對於房地產也相對中性，預料短期內買盤還是會持續回籠。

永慶房屋

根據永慶房產集團研展中心統計：與4月相比，七大都會區交易量均增加，除了高雄月增率7%外，其餘六大都會區成長均超過兩成，台北、新北分別量增26%與28%，而桃園與新竹則成長22%、24%，台中增加20%，台南量增21%。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，國內防疫成果佳，已連續超過40天沒有本土病例，疫情風險降低，民眾於國內相對安全，可以明顯感受到自5月初以來，民眾消費信心回溫，各大百貨、餐飲人潮回籠，在房市方面，民眾外出看屋、出價意願也有增加的跡象，讓5月全台交易量較4月成長20%。

國內防疫挺過第3個潛伏期，顯示國內環境相對安全，疫情趨緩將逐步解禁，進入後疫情時代，民眾終於能鬆口氣，同時帶動餐飲、零售買氣回穩，也增加民眾購屋信心。

謝志傑補充，近期發現民眾擺脫恐慌情緒後，不論是一般住宅或是中高總價產品，交易量同步回溫，在屋主心態軟化、買方理性購屋的狀況下，成交速度加快，首購、換屋族群注重周邊機能；而高資產族群則看重地段、產品稀有性等優勢，擇優進場。

謝志傑說明，若與去年同期相比，全台交易量較去年同期成長13%，其中台南與高雄是唯二負成長的都會區，分別量縮7%與3%，主要是去年九合一大選後，南台灣市場氛圍明顯轉佳，房市交易熱絡，拉高基期；至於其餘五大都會區交易量都增加，其中，台北增加18%，新北成長27%，桃園量增15%，新竹增加25%，台中成長12%，顯示疫情影響已淡化，房市旺季仍旺，市場交易回歸緩步復甦的軌道，呈現小幅量增的態勢。

住商不動產

住商不動產企畫研究室統計旗下加盟店五月成交業績，全台與上月相比增加20.1%，較去年同期量增21.4%，六都在成交量上增多減少，台北市月增14.5%，年增20.7%；新北月增27.6%，年增21.3%，桃園月增6.2%，年增13.2%，台中月增23.1%，年減5.3%，台南月增5.8%，年增9.4%，高雄月增2.6%，年增1.7%。

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨指出，今年第一季表現不俗，四月因清明假期與工作天數較短，加上磐石艦等因素影響交易量。不過隨著疫情控制住，希望撿便宜的買方也回歸理性，五月份隨著疫情降溫，低利與高成數發酵，成交積極上攻。

綜觀六都表現，年成長除台中減少5.3%，其餘均增加，以新北市表現最佳，成長達21.3%，月表現以台中較強，增加23.1%，徐佳馨分析，新北多數為自用客戶轉進，不過近期價格處於高點，但成數增加了買方購買力，也讓成交增加。台中今年以來捷運與重劃區話題，加上價格優勢持續加溫，是區域房市活絡的重要因素。

面對疫情，大家房屋企畫研究室主任郎美囡認為，疫情逐漸趨緩，雖然觀光業、製造業等受創，但自用及資產布局的需求仍大，建議買方可以積極看屋及出價，商用不動產也必須注意供需走勢及物件條件，以利掌握合理價格。

台灣房屋

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2020年5月價量變化，新北量增18.1%，桃園增15.1%，台中也增12.5%，價格以新竹價漲最多4.1%，其餘表現平盤；和去年同期相較，新北量增11.1%桃園增10.3%，七都平均交易量月增10.2%，價月增1.1%；量年增6.3%，價年增2.3%。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，台灣疫情控制得宜，超過一個月都無本土病例，讓民眾安心許多，生活逐漸回歸正常，賞屋、購屋計畫也回溫，尤其房貸利率調降，銀行亦紛紛對薪轉戶釋出優惠利多，讓本來就有購屋意願的民眾加速腳步，多少都有助攻之效。而隨六月份生活防疫鬆綁，估計之前遞延的買氣會在下半年逐漸發酵。

其中新北量增最大，以汐止、蘆洲等蛋白區最熱鬧，總價800~1200萬，顯示自用族群的購屋計畫仍持穩。而台中市以北屯交易最旺，張旭嵐指出，台中捷運綠線年底將通車、好市多二店進駐，台中鐵路高架化等議題，帶動北屯買氣，華夏電梯產品熱，不乏500~800萬的低總產品成交，顯示交通和生活機能利多即將兌現，促進小資購屋意願，也讓北屯成為台中房市最亮眼的區域。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，桃園地區前三名交易熱區集中在桃園市、中壢市、八德市三區，購屋總價約1200-1300萬元，綠線捷運話題從八德延伸到中壢等讓桃園、中壢與八德三區域變得搶手，更讓八德區擠進第三名，綜觀綠線八德段，以G01、G04、G05等周圍3站，因僅有1字頭房價，相當受買方青睞。

此外，桃園高鐵特區建設陸續完工，橫濱八景島公司與國泰人壽合作投資的「八景島水族館」，IKEA旗艦店亦預計今年下半年開幕，尚有新光影城及和逸飯店等，重大建設議題，如中壢車站雙鐵共構、體育園區開發等持續發酵，航空城計畫通過等，也反映在交易量上。

中信房屋

中信房屋統計內部成交資料，5月份（5/1～5/29）因疫情逐漸趨緩，買賣交易回流，本月份六都成交表現與上月相較均呈現正成長，成長幅度除高雄市較小外，其餘五都均有1～2成的幅度。

5月份中信房屋交易表現與上月相較，台北市月增29.1%、新北市月增27%、桃園市月增10%、台中市月增25.2%、台南市月增26.2%、高雄市月增4.2%，全台平均月增為18.3%。與去年5月同期相比，台北市年增9.2%、新北市年減4.1%、桃園市年增12.5%、台中市年增10%、台南市年增32%、高雄市年增2.5%，全台平均年增為4.3%。

中信房屋總經理張世宗分析，全球新冠肺炎疫情逐漸趨緩，國內逐漸恢復正常社交生活，民生與產業活動也逐步進入穩定，中信房屋詢問物件來電量5月份平均成長約2成左右，因而造就5月份交易較上月大幅成長的現象。張世宗指出，因擔心疫情暫時卻步並等待房價跌落的買方，在發現疫情趨緩、房價也看回不回之後，近期已開始轉為積極看屋，中古房市開始有回溫的現象。

面對後疫情時代，5、6月房市氛圍將不會出現投資市場所謂的「五窮六絕」。張世宗認為，第二季底是仲介業者衝刺業績的黃金期，再加上疫情限制逐步解封，預期來客可望持續成長，中古房市下月交易亦不冷清，傳統投資市場所稱「五窮六絕」在房市上也不易出現，7月暑期之前，交易量仍將有表現空間。

(中時電子報)