女星何如芸與老公王敏錡爆出婚變後，先是發出「不自殺聲明」，日前第四度召開協調庭時，更堅稱握有老公外遇證據，一度情緒崩潰怒喊：「我死了就算了」，不過事後王敏錡透過律師發出聲明表示「單獨監護」是雙方先前協調好的，這讓何如芸在臉書發文駁斥。
針對老公王敏錡先前透過律師發出聲明，表示向何如芸提離婚時，就談妥由他單獨監護，並負擔小孩全部費用，小孩前往新加坡念書更是兩人共同決定，對此何如芸再度在臉書聲明從沒有同意王先生單獨監護過，而且從2020年一月開始，5次協調庭討論方案一直是共同監護方案，更強調不想因此讓兒子誤會將被她放棄導致內心受傷，希望在自己努力之下，可以名正言順光明正大的陪伴孩子成長。
日前得知王敏錡在協調庭開完後發出聲明，何如芸當下直言根本胡扯，此外更激動狂吼：「你說他沒有外遇，我不是沒有證據，我只是不想大家難看！我一直在等一個道歉！」、「我結個婚自己死了就算了，連累到我全家人，王家過不過份」。
(中時電子報)
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