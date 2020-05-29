大陸29日舉辦「反分裂國家法」實施15週年座談會，中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長栗戰書出席並表示，「台獨」是絕路一條，以身試法必遭嚴懲。

新華社報導，「反分裂國家法」實施15週年座談會29日上午在北京人民大會堂舉行，栗戰書、國台辦主任劉結一、全國人大常委會法工委主任沈春耀、中央軍委聯合參謀部參謀長李作成、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝在場發言。

栗戰書指出，「反分裂國家法」以憲法為依據，貫徹中共中央對台工作大政方針，是堅持一國兩制、推進和平統一制度體系的重要組成部分，是反「獨」促統政治責任和使命要求的重要遵循。實施15年來，為維護台海和平穩定、促進兩岸關係發展提供了堅實法治保障。

栗戰書批評，台獨分裂勢力誤判形勢，一段時間以來不斷挑釁，挑戰國家主權和領土完整的底線。無論台獨勢力與外國勢力如何勾連表演，都無法改變台灣是中國一部分的歷史和法理事實，台獨是絕路一條，以身試法必遭嚴懲。

栗戰書呼籲，解決台灣問題，是中國內部事務，不受任何外國勢力的干涉。願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間。

(工商 )