河樂廣場圖文募集活動，林俐均投稿照片。(台南市都發局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市區最大親水廣場、河樂廣場啟用後，遇上新冠肺炎疫情一度嚴峻，配合中央防疫政策，於連假期間採人流管制，並將系列宣傳活動延後辦理，期間也遭遇水情吃緊亮黃燈，暫停供應戲水用水；隨著疫情趨緩，水情也轉好，河樂廣場已恢復親水池戲水面貌，系列宣傳活動也即將開跑，6月起將推出包含震撼聲光表演及靜態藝文展覽等，滿足各族群各年齡層前來感受河樂廣場百變樣貌。

台南市政府都發局長莊德樑表示，市府對河樂廣場未來發展不設限，為挑戰河樂廣場空間環境的可能想像，更規畫6項系列活動與藝術表演，同時蒐集遊客與在地居民回饋意見，期能為未來招商做前導。6月至8月間，河樂廣場將陸續推出多場系列活動，包含震撼聲光表演及靜態的藝文展覽，滿足各族群各年齡層的喜好。

即將於6月份登場的是為期半年的「運河故事館」實體展覽，透過舊時人物、物件、影像的展出，讓大眾看見中國城曾經的繁華，也牽動著老臺南人舊時的情感，而河樂廣場的新生代情感，則將規畫VR互動區，以趣味方式讓觀賞者也能參與過往運河碼頭的繁榮街景，透過現代科技帶出文化傳承。

「故事舞劇民眾參與」將由參與課程的民眾共同創作一齣屬於河樂場域的獨特生命之舞，並於現場成果發表，讓民眾用舞蹈及戲劇述說自我在台南的生命經驗，深化城市認同感，讓每個人都能成為城市的主角。預計於暑假期間舉辦的「親子小學堂」，則是以寓教於樂的闖關及體驗活動，讓下一代更進一步了解河樂廣場的過去人文歷史，並對台南新地標有更深層認同，預期成為親子圈的熱門話題。

「光之舞影現代藝術」將結合現地創作的舞蹈及光之藝術家雷射光束作品，用藝術講述海洋環境議題，夜間的光影變化及聲光效果將為河樂廣場創造獨特的視覺意象。夏日傍晚的「樂團輕輕唱」將以輕柔的音樂詮釋對大地的熱愛，三五好友坐在池邊傾聽音樂感受落日氛圍，將深化年輕族群對於河樂廣場的好感度。最終場的「夏日水畔電影院」預計以藝文、懷舊電影為主題，觀眾可以選擇在場域中駐足，或是悠悠地泡在水中，享受電影時光，喚起舊時在中國城欣賞電影的往年日常。

都發局再表示，「故事舞劇民眾參與」將由稻草人現代舞團帶領參與的民眾用肢體語彙將自己的記憶故事用舞蹈創作出來，該活動目前已開放報名，詳細課程日期及活動辦法請詳報名簡章，其餘各場活動的舉辦時間及內容，請持續關注官方粉絲專頁【河樂廣場The Spring】，相關活動訊息將同步於臺南市政府都發局網頁及粉絲專頁更新。

另外，河樂廣場「青春記憶 x 城市際遇」第二階段圖文影像募集活動將持續至8月31日止，河樂廣場永續經營問卷同時於網路上公開蒐集回饋意見希望大家能撥冗協助填寫，作為河樂廣場現階段改善與未來發展參考，讓我們一起激盪出更多想法，創造屬於台南人的河樂。

(中時 )