「集集古街」牌坊位於十字路口，因無交通號誌，以致險象環生，加上基座毀損，29日拆除，將設紅綠燈，以維護行的安全。（集集鎮公所提供／黃國峰南投傳真）

集集古街」牌坊位於十字路口，因無交通號誌，以致險象環生，加上基座毀損，29日拆除，將設紅綠燈，以維護行的安全。（集集鎮公所提供／黃國峰南投傳真）

進入集集鎮，不少遊客會在古色古香的「集集古街」牌坊合影留念，不過這座牌坊卻因地方居民反應，因位在十字路口，無交通號誌，以致險象環生，加上牌樓基座有毀損現象，鎮公所29日動工，將這座牌坊拆除，往後將設紅綠燈，鎮公所表示，為改善交通狀況，將牌坊拆除，實非得已。

集集古街早在清乾隆時期就已成形，921地震時重創集集，古街也受創嚴重，2004年重建時重新規劃，由當時的集集鎮長李崇慶發起重建，以仿古意象重建大街，並設置牌樓，古色古香，成為遊客拍照的著名地標。

集集鎮公所表示，牌樓雖美，但近年接獲許多民眾反應集集街、初中街之牌坊十字路口，常因無紅綠燈管制、導致路口險象環生，於是公所與縣府實地勘察，並與前鎮長商議後，綜合用路安全、牌樓基座毀損與增設紅綠燈的整體考量，最終決定拆除牌樓。

鎮公所也有建議將紅綠燈設置在牌樓上，但因牌樓材質非水泥、磁磚，承重力不足，也無法雙向都看得到號誌，所以紅綠燈與牌樓不能共存，因此只好拆除，後續縣府將於七月來施作交通號誌，以保障民眾行的安全。

(中時 )