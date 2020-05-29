有關文華東方酒店大量解僱勞工後續，臺北市勞動局局長陳信瑜29日針對事業單位提供申請資料說明，她強調，這次文華東方酒店被解僱人員當中，以負責廚務工作的員工人數占多數，而且據了解，目前酒店方已經同意，將212人的資遣生效日延後至6月27日。

勞動局官員表示，由於前一波的39人資遣日為4月28日，雖然非自願離職的程序都合乎法令，但以目前這兩個時點來看，會列為60天內同一個區間，因此台北文華東方應進行大量解僱協商的勞工人數為251人。

至於事業單位主張未能於60日內提報計畫書，是營運受到疫情衝擊所致，認為符合天災、事變或突發事件，不受60日限制。陳信瑜指出，大解法的立法目的是在調和勞方的工作權與資方的經營權，跟勞基法加班、休假的權益規定不同，仍請文華東方酒店盡速與勞方協商資遣條件等，如未能與勞工達成協議，勞動局也將視事業單位函覆28日函文的情形，依法裁處。

另外，有員工向媒體投訴被要求即日起不必來上班，影響協商權益一事，陳信瑜表示，向事業單位確認後，應為人資方與勞工之間的資訊落差與誤解，人資主管也允諾會遵守勞動法令。

勞動局29日上午前往事業單位現場進行勞動條件檢查，查對相關給付情形，勞動局將持續促請資方與勞方協商達成共識。陳信瑜呼籲，勞工在資訊不對等的情況下，如果有損害權益，可向勞動局提出爭議調解，就業服務處也會提供勞工就業協助。

(工商 )