台灣新冠肺炎疫情趨緩，智慧餐飲科技業者iCHEF公布餐飲業最新統計快訊，指出隨著疫情緩和，消費者外出用餐意願提升，五都餐飲業的母親節營運狀況明顯回升，又以高雄恢復年成長最強。而高價位、燒烤及義式餐廳的表現，回升程度則優於其他餐廳。

iCHEF以2019、2020年2年同期均有使用iCHEF POS、位於五都的餐廳為對象，自1260間店中取得超過6800萬筆資料，以今年總統大選、春節、228連假、清明連假、勞動節及母親節等6時段，分析觀察同時期的同店營收、來客組數、客組單價變化。

iCHEF指出，餐廳業績隨著疫情升溫、社會恐懼加劇一路下滑，每周同店營收自大選前的年增3％轉衰，春節年減5.9％、228連假年減13.1％。由於社交距離政策影響，清明年假年減達23％，五一勞動節亦無連假效應、仍年減達21.9％。

不過，隨著台灣連續數天出現零確診，加上聚餐需求提升，使消費者外出用餐信心及意願提升，使五都餐廳在母親節的景氣大幅回溫，營收雖仍年減6.2％，但已較五一連假時大幅提升15.7個百分點。

其中，五都中以高雄市回溫最強，母親節營收扭轉春節以來持續衰退態勢、年增達1.4％，較五一連假時的年減26.6％大增28個百分點，僅次於總統大選前的年增8.3％。同時，客單價逾600元的高價餐廳較受歡迎，年減幅度自五一連假的24.2％大舉收斂至7.1％。

而在聚餐型餐廳中，iCHEF指出以燒烤餐廳及義式餐廳表現最佳，母親節業績均出現反彈。其中，以義式餐廳上升幅度最明顯，自清明連假的年減29.3％回升至19.3％，燒烤料理餐廳則自清明連假的年減21％回升至年減12.7％。

(時報資訊)