據統計，5月以來台灣金管會證期局核備的1008檔境外基金(股、債均含)平均上漲3.11%；其中750檔股票型基金平均上漲3.13%，240檔債券型基金平均上漲3.23%。富蘭克林華美投信認為，5月境外基金股、債各有表現，巨大投資機會還在後頭。

在股票型基金方面，富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅分析，市場焦點從藥物定價轉移到生技製藥公司為醫療體系及公共衛生所帶來的潛在價值，未來針對生技產業的政治攻擊可望減少，隨著新冠肺炎疫情對生活方式及商業活動造成影響，團隊持續關注冠狀病毒的潛在疫苗以及能夠有效預防及治療新冠肺炎的療法發展，新藥創新依舊是生技產業成長的關鍵，相對看好受惠需求成長和具研發利基的公司。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯則認為，未來的機會在於產業的中長期結構趨勢，環繞著數位轉型相關的投資主題，包括人工智慧、雲端運算、軟體及服務等領域，根據研究機構IDC 2020年四月份預測，至2024年，51%的全球IT預算將來自於數位化創新及數位化轉型，數位化優先將成為數位經濟進程中，企業轉型變革的核心，這其中隱含著巨大的市場商機。

至於債券型基金，富蘭克林坦伯頓美國政府基金經理人保羅．維克表示，聯準會主動積極購買機構房地產抵押債(MBS)，以期降低疫情衝擊及維持市場的平穩運行，聯準會的買盤對於機構MBS來說是一個正面消息，經理團隊看好2.5%~3.5%的票息債表現將優於大盤。投資人不妨適度納入高信評、和風險性資產低相關性的美國政府GNMA債，降低投資組合波動。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人哈森泰博指出，顯然的，經濟面的受創已經出現，自3月以來公佈的就業、生產或貿易數據大多是前所未見的糟糕，儘管隨著解封和經濟活動逐漸恢復，然而無法預期會快速復原，因為封城所受的損害需要相當時間才能修復，預期多數國家仍可挺過這次風暴，但可能會經歷貨幣的重貶、信用利差的大幅擴張，繼而締造十年一見的巨大投資機會，如同2008~2009年那般，但目前策略上仍保持謹慎，靜待進場時機的到來。

(時報資訊)