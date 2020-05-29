年僅20多歲的年輕小姐也會得牙周病？根據國健署的資料顯示，台灣成年人牙周病盛行率達9成，且患病年齡層分布廣泛，絕非老年人的專利。開業牙醫師徐慶雲表示，在他多年的執業經驗裡，曾收治1名20多歲的妙齡女子，患有嚴重的牙周病，不僅牙齦紅腫，甚至已到牙齒搖晃的階段，令他印象深刻。

牙周病是因為積聚在牙齦邊緣的牙菌膜分泌毒素，導致牙周組織發炎所引起的破壞性疾病，它的侵蝕範圍可包含牙齦、牙周、牙周膜、牙周韌帶及牙槽骨等組織，臨床上統稱為牙周病。徐慶雲醫師指出，上述個案主要是因本身潔牙習慣不良，加上長年旅居國外，礙於牙科費用過高，所以多年來就算牙齒再怎麼不舒服，也不願到牙科接受治療。

直到某次返台洗牙發現牙周問題，但又因班機問題沒有接受任何療程即離台。5年後再次返台看診，不僅牙齦潰爛紅腫、牙齒搖晃鬆動，經檢查後已達牙周病的第4階段，齒槽骨損壞嚴重，最後幾經評估，仍拔掉了數顆無法挽救的牙齒，剩下的牙齒則以無痛雷射的方式進行治療，最後亦接受植牙，以保有正常的外觀與咀嚼功能。

其實，台灣牙周病的盛行率相當高，但除了民眾因認識不足延誤就醫外，更多時候是因懼怕牙科儀器，無法克服心理恐懼而不願就診。對此，徐慶雲醫師說明，具備出血少、疼痛度低以及傷口復原快的雷射治療方式，能大幅減低患者的不適感，是目前醫界普遍推薦使用的方法。

雷射治療是一種以高速能量的方式將病變的組織蒸發並殺菌，能在不開刀的情況下達到深層的部位，使清創更加完整，提升治療效果，因此普遍受到醫界推崇。但徐慶雲醫師強調，所謂的雷射治療也非全部一樣，機種的不同還是會差異，以診所的機種為例，便是針對所謂的牙齦軟組織進行切割與殺菌，同時促進膠原蛋白增生，較能達到理想的復原效果。

「全口性」是在治療牙周病時的特點，由於牙周病是由牙菌膜內的細菌所引發，細菌蔓延速度相當快也難以透過刷牙來清除，因此，即便僅有少部分牙齦出血，或是1、2顆牙齒晃動，也得進行全口的評估與治療。

此外，牙周病也非民眾想像中的僅是口腔疾病，其實它與身體其他部位的連動性相當大，可以說是牽一「齒」而動全身。舉例來說，由於嚴重牙周病患者的牙齒不好、進食困難，因此較易引發腸胃疾病。根據臨床統計顯示，牙周病患者中風的機率、心臟病的致死率都比非牙周病患者來得高出許多，民眾切莫輕忽。

最後，徐慶雲醫師提醒，一旦發現牙齦出血、口腔出現異味、牙齦腫脹、對冷熱敏感，甚至牙齒鬆動的狀況時，都建議立即就醫進行評估與治療，以免牙周病持續惡化，日後需花費更多的金錢與時間進行治療。至於已接受牙周病治療的患者，除了持續保持口腔的清潔外，建議每3個月便回診1次，定期追蹤口腔狀況，若有復發的跡象也能盡早獲得妥善的處理。

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(中時電子報)