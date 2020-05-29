大陸總理李克強日前在「政府工作報告」中未提「和平、九二共識」關鍵字，引起議論對台大政方針是否改變。不過，兩位大陸全國人大代表，向本報證實，28日下午表決通過經修改的「政府工作報告」已將「九二共識、一個中國、兩岸關係和平發展」等關鍵詞補上。近日將會公布全文。

據稱，5月27日，十三屆全國人大三次會議秘書處向與會代表發放了關於政府工作報告修改情況的說明，根據代表委員審議、討論時提出的意見和建議，國務院對政府工作報告作出了89處修改，其中包含對台部分的一處修改。

大陸國務院新聞辦公室今（29日）舉行吹風會，《政府工作報告》起草組成員、國務院研究室黨組成員孫國君解讀《政府工作報告》修改情況。有記者提問，《政府工作報告》涉台部分做出了調整，新增了一個中國原則、九二共識、兩岸關係和平發展的內容，起草組能否證實？孫國君回應稱，我們對台工作的大政方針是明確的，報告的起草和修改也是對此的體現。

事實上，李克強昨在兩會閉幕後記者會，回應台灣問題時已經表示，在政府工作報告中已經說了，我們對台的大政方針是一貫的，也是世人共知的。一個中國原則、九二共識都要堅持，同時要堅決反對台獨。

(中時 )