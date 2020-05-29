警方強調，無論騎車或駕車注意車前狀況才能避免車禍發生。（馮惠宜攝）

LINE瘋傳一則「車險小常識」訊息，內容指出如與行人發生交通事故，筆錄回答方式應以「完全沒有看到人，行人突然就闖紅燈跑出來，非常突然的情況下，就撞上去…。」強調『完全沒有看到』，才能避免『應注意未注意』之事項。教駕駛們面對恐龍法律、說話也是要法律一點！對此，台中市警察局交通大隊指出，注意車前狀況才是王道。

台中市警察局交通大隊指出，依道路交通安全規則第103條：汽車行近行人穿越道或交岔路口，遇有行人穿越、攜帶白手杖或導盲犬之視覺功能障礙者時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人、視覺功能障礙者先行通過。因此任何車輛行近行人穿越道，一定要特別注意車前的任何狀況，尤其是最弱勢的行人及視覺功能障礙者。

依道路交通管理處罰條例第44條第2項規定，駕駛汽車行經行人穿越道或轉彎時，如不暫停讓行人優先通過，可處新台幣1200元以上3600元以下罰鍰；另同條第3項規定：汽車駕駛人駕駛汽車行近行人穿越道或轉彎，如果遇有攜帶白手杖或導盲犬之視障者，而不暫停讓其通過，可處新台幣2400元以上7200元以下罰鍰。

明定汽機車在轉彎或行近行人穿越道時，如未禮讓視覺障礙者，將受到比不禮讓一般行人更重的罰則，最高可處新台幣7200元罰鍰，該項修正條文業於108年10月1日正式實施。

交通警察大隊表示，行人及視覺功能障礙者於道路上是最弱勢的用路人，呼籲駕駛人行經行人穿越道時，除了遵守交通安全規則外，更應禮讓行人及視障人士，以保障視障者行動安全。

(中時 )