蘋果(Apple)又被告了。這回到底是何原因？蘋果在日前才同意支付 5 億美元，來解決了因為針對舊款 iPhone 加入效能管理機制而來的集體訴訟，隨即又有官司找上門。這一次，告蘋果的人赫赫有名，竟然是大毒梟的哥哥，內容耐人尋味。

《Apple Insider》網站名人八卦新聞網站《TMZ》報導，指出哥倫比亞知名毒梟 Pablo Escobar 的哥哥 Roberto Escobar，已正式向蘋果提告。他自己所用的手機是 iPhone X，而他宣稱在購買 iPhone X 一年後，收到署名 Diego 的人寄出的威脅信。根據他的調查，他認為是因為 FaceTime 當中的一個漏洞，導致他存放在手機中的重要資料能輕易被駭客盜取，讓他的人生安全受到威脅。

報導指出，Roberto Escobar 表示駭客表明他是透過 FaceTime 漏洞取得了他的地址，在居住地址遭到洩漏後，因生命收到威脅，他被迫搬家，並需要聘請更多保安人員來加強對他的保護。令他感到氣憤的是，他在提告文件中指出，他購買 iPhone X 時蘋果的員工向他宣稱這是世界上最安全的手機，可以安心使用。而他認為自己就是因使用這款手機而讓個資遭到盜取，認為蘋果有欺騙行為，並提出天價 26 億美元(約新台幣 787 億)的賠償。

蘋果在 2019 年初曾爆發 FaceTime 電話可能會被外人竊聽的漏洞，當時就曾經被律師 Larry Williams 提告，宣稱他向客戶取證的過程，對話內容遭到竊聽。蘋果在 iOS 12.1.4、 macOS 10.14.3 當中已經修復相關漏洞。這一次 Roberto Escobar 向蘋果提告的訴訟，有可能也跟先前被發現的 FaceTime Bug 有關。

(科技)