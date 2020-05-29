蘋果(Apple)又被告了。這回到底是何原因？蘋果在日前才同意支付 5 億美元，來解決了因為針對舊款 iPhone 加入效能管理機制而來的集體訴訟，隨即又有官司找上門。這一次，告蘋果的人赫赫有名，竟然是大毒梟的哥哥，內容耐人尋味。

《Apple Insider》網站名人八卦新聞網站《TMZ》報導，指出哥倫比亞知名毒梟 Pablo Escobar 的哥哥 Roberto Escobar，已正式向蘋果提告。他自己所用的手機是 iPhone X，而他宣稱在購買 iPhone X 一年後，收到署名 Diego 的人寄出的威脅信。根據他的調查，他認為是因為 FaceTime 當中的一個漏洞，導致他存放在手機中的重要資料能輕易被駭客盜取，讓他的人生安全受到威脅。

報導指出，Roberto Escobar 表示駭客表明他是透過 FaceTime 漏洞取得了他的地址，在居住地址遭到洩漏後，因生命收到威脅，他被迫搬家，並需要聘請更多保安人員來加強對他的保護。令他感到氣憤的是，他在提告文件中指出，他購買 iPhone X 時蘋果的員工向他宣稱這是世界上最安全的手機，可以安心使用。而他認為自己就是因使用這款手機而讓個資遭到盜取，認為蘋果有欺騙行為，並提出天價 26 億美元(約新台幣 787 億)的賠償。

蘋果在 2019 年初曾爆發 FaceTime 電話可能會被外人竊聽的漏洞，當時就曾經被律師 Larry Williams 提告，宣稱他向客戶取證的過程，對話內容遭到竊聽。蘋果在 iOS 12.1.4、 macOS 10.14.3 當中已經修復相關漏洞。這一次 Roberto Escobar 向蘋果提告的訴訟，有可能也跟先前被發現的 FaceTime Bug 有關。

FaceTime漏洞被14歲少年發現 蘋果無視釀禍再遭控告
必須升級 蘋果釋出iOS 12.1.4修復FaceTime竊聽漏洞
文章來源：Apple Insider

(科技)

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