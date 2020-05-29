台北市立第二殯儀館淹水。（台北市議員秦慧珠提供／張立勳台北傳真）

台北市立第二殯儀館淹水。（台北市議員秦慧珠提供／張立勳台北傳真）

受午後對流影響，台北市29日下午降下傾盆大雨，市議員應曉薇在北市第二殯儀館參加公祭遇淹水，簡直看傻了眼，家屬被迫泡水辦告別式，她要求市府應賠償喪家喪葬費用。

北市下午降下傾盆大雨，應曉薇指出，今午參加公祭遇淹水，家屬泡水辦告別式，施工廠商抽水機疑似故障。她說，下午約2時5分開始下雨，2時10分各廳從外開始淹水，2時15分淹進廳事，直到3時積水未退。

應曉薇要求市府致歉，北市殯葬處、新工處應賠償喪家喪葬費用。

此外，市議員秦慧珠也接獲陳情，二殯因為興建二館工程施工，堵塞排水系統，午後大雷雨，造成淹水，並淹至一樓真一、真二及真三廳約10公分，目前這3廳均無法舉行家祭及公祭，延誤告別式進行，家屬、朋友無法順利送送往生者最後一程，讓痛失親友的民眾又急又氣，十分傷心。

秦慧珠說，告別式不僅是讓人送別亡者的儀式，更是撫慰痛失親人、好友的重要程序，因淹水而延誤告別式極可能造成參加者一輩子的遺憾。現正值梅雨季節，雖天降驟雨不可防，但工程施工亦應留意並保持周圍排水暢通，請殯葬處盡速搶修改善，並重新檢查周圍相關排水設施，避免憾事再度發生。

北市殯葬處長洪進達說，由於二殯正進行二期工程，雖然有準備沙包，但突然的強降雨使工地積水來不及排出，導致禮廳淹水。目前積水已退，未來會增加抽水機。

(中時 )