英國一改對大陸5G設備企業華為的態度，除要將華為設備移出本國網路基建外，英國還打算拉攏G7以及其他3國組成民主國家聯盟「D10」，降低對於大陸、華為的通訊設備、戰略物資依賴。

泰晤士報報導，「D10」將包括G7國家英國、美國、日本、法國、德國、義大利、加拿大，以及3個民主國家澳洲、韓國、印度。傳英國已經就該計畫與美國洽談。

此前每日電訊報消息稱，英國首相強生政計畫逐步降低華為參與英國5G網路建設的比例，並預計在2023年前完全將華為網路設備移出英國。

(工商 )