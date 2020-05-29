英國揪G7組民主聯盟「D10」 抵制華為5G 16:022020/05/29 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國一改對大陸5G設備企業華為的態度，除要將華為設備移出本國網路基建外，英國還打算拉攏G7以及其他3國組成民主國家聯盟「D10」，降低對於大陸、華為的通訊設備、戰略物資依賴。 泰晤士報報導，「D10」將包括G7國家英國、美國、日本、法國、德國、義大利、加拿大，以及3個民主國家澳洲、韓國、印度。傳英國已經就該計畫與美國洽談。 此前每日電訊報消息稱，英國首相強生政計畫逐步降低華為參與英國5G網路建設的比例，並預計在2023年前完全將華為網路設備移出英國。 (工商 ) #英國 #華為 #大陸 #民主國家 #美國 也許您會感興趣 財經熱門新聞 外資撤逃 台幣猛爆！驚曝背後大黑手 - 財經 嗆北京！川普若拿回4大禮物 香港會死？ - 財經 油價2天狂崩！散戶被美陸嚇死了 - 財經 儲蓄險的最後一月 7／1起要有當遺產的準備 - 財經 - 工商 狂損200億商機 孟晚舟案判決重創加國農民生計 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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