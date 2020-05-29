行政院長蘇貞昌今天在立法院備詢表示，過去一年四個月的任期，最滿意的是守住非洲豬瘟以及新冠肺炎；對於自己有許多不滿意的地方，但是對團隊都很滿意。

國民黨立委曾銘宗詢問蘇貞昌就任一年四個月以來，最滿意以及最不滿意的事情？蘇貞昌說，我們去年守住非洲豬瘟，今年防疫被全世界肯定，也感謝在野黨齊心速迅通過紓困振興特別條例。至於不滿意的地方有很多，但是是對自己不滿意，對於內閣團隊很滿意。

曾銘宗又問蘇貞昌未來任期的施政願景？未來任期要做的三件事？蘇內閣的定位？蘇貞昌表示，要福國利民，要讓台灣成為世界亂局中的福地，要讓台灣人民認為做台灣人很安全、很幸福、很驕傲。

蘇貞昌進一步指出任期內要做的三件事分別為台灣人民安居樂業、台灣在世界永存、台灣在蔡總統四年樹立長治的典章制度。蘇內閣要成為接地氣、會做事的內閣。

曾銘宗指出，防疫上半場做得不錯，可是外界評論下半場的紓困振興只有59分，振興券到底什麼時候要發？蘇貞昌回應說，這件事還沒定案大家就一直抨擊，但是我們仔細收納各界意見，6月2日會再報告。

(中時 )