錢櫃開趴後性侵 軍人遭判8年 15:532020/05/29 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 張姓男子4年前入伍服役時，與女性友人在北市中山區松江路的錢櫃KTV 內飲酒玩樂，之後回友人家住宿後，竟恃其體格優勢，強行壓住她的身體後強制性交行為，高院考量張男曾向友人及母親承認其事並表達歉意，判決5年半。可上訴。 ★請尊重身體自主權！請撥打113、110 (中時 ) #友人 #錢櫃 #軍人 #性侵 #身體 也許您會感興趣 社會熱門新聞 刑法通姦罪 大法官正式宣告違憲 - 社會 75元烤全鴨爆紅 老闆曝便宜內幕「還敢吃嗎」 - 社會 違停還無視挪車電話 百萬名車「被插爆了」 - 社會 午後暴雨狂炸 北市文山黃河、瀑布畫面曝光 - 社會 網瘋傳「車險小常識」 警：注意車前狀況才是王道 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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