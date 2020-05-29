張姓男子4年前入伍服役時，與女性友人在北市中山區松江路的錢櫃KTV 內飲酒玩樂，之後回友人家住宿後，竟恃其體格優勢，強行壓住她的身體後強制性交行為，高院考量張男曾向友人及母親承認其事並表達歉意，判決5年半。可上訴。

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(中時 )