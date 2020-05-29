華為首席財務長孟晚舟在5月27日遭加拿大最高法院裁定雙重犯罪，這是華為近期以來再度遭到挫敗，孟晚舟律師團隊也勢必會上訴到底，這使得孟晚舟案的終結之日遙遙無期。對此，當年依照美國伊朗禁令規定所執行逮捕令的加拿大當局，也遭到北京當局的貿易制裁，光是2019年就損失了10億元加幣（約217.7億元新台幣）收入。

面對爭議，北京當局會以本身龐大的消費市場做為攻擊工具，先前就WHA大會上，澳洲提案針對新冠肺炎疫情源頭進行獨立調查，被視為將矛頭針對大陸，北京當局疑似對此展開報復，對澳洲進口大麥加徵關稅反傾銷補貼稅、稅率高達73.6%，反補貼稅率6.9%，為期5年。每年出口至大陸的澳洲大麥占該國出口量一半，此舉無疑是對澳洲農業一記重傷。

2018年7月，做為報復美國將陸340億美元進口商品關稅稅率從10%提高至25%的手段，北京當局針對美國農產品加徵報復性關稅，並限制美國大豆進口，美國農業遭到重擊，從此全面展開陸美貿易戰。

回到加拿大，孟晚舟案導致陸加外交關係降至冰點，連帶影響加拿大最重要農產品―油菜籽出口受到限制，2018年數據揭露，加拿大出口至大陸21億美元油菜籽，顯見加拿大農業對大陸市場的依賴性，大陸當一度暫停進口加拿大油菜籽做為報復。

據外國財經媒體報導，加拿大皇家銀行證券投資部門RBC Dominion Securities分行經理Tony Tryhuk表示，市場原本期待今年秋季作物收成前，大陸會恢復加拿大油菜籽，但隨著孟晚舟案又重回焦點，恐怕讓加國農民期待落空。

Tony Tryhuk表示，隨著陸加關係可能持續僵局，市場信心已經開始萎縮，認為解除限制的可能越來越低。北京當局去年以海關在櫃內發現害蟲以及品質為由，取消2家加拿大油菜籽商許可證，導致加拿大去年在該農產品上損失10億加幣收入，協會主席Jim Everson坦言，在孟晚舟案裁定出爐後，他們真的很難樂觀看待。

(中時電子報)