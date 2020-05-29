2019年永慶不動產台南小東南纺加盟店在創業第二年旋以黑馬之姿，在全台近400家永慶不動產加盟店中，以近8千多萬的業績勇奪「全國店總業績卓越獎－第10名」的殊榮！其中，更有4位同仁也擠進全國經紀人大獎之列，而這樣的好成績一路延續到今年。

今年初在疫情衝擊下，永慶不動產台南小東南纺加盟店仍交出亮眼成績！短短幾個月就突破2千萬業績，完全不受到市場波動影響。問到如何因應多變市場，蔡武霖店東很認真的說：「做好基本功，善用總部提供的系統資源，就能確認掌握好客戶、創造需求、促成交易。」

轉招永慶不動產 業績破紀錄成長130%

原本在同業房仲擔任店長職務的蔡武霖，當時已經是＂千萬超業＂！會做業務、又會帶店的他，因為在之前的環境中，大家不容易合作團結，他與夥伴的成長受限，故在得知有機會做些改變時，他便把握機會順勢由21世紀不動產轉招加盟永慶不動產。

在21世紀不動產時，蔡武霖就經常帶店坐上冠軍之位，到了永慶不動產後，他的實力不但充分發揮，加上擁有強大系統資源加快作業速度，以及永慶加盟三品牌的深度聯賣，一年下來，竟然拼出8千多萬的業績，創下業績高峰！

對於轉招後業績大幅成長，蔡武霖表示關鍵因素是「品牌力」！永慶不動產的品牌形象，會讓客戶在第一次見面時就產生信任感，同仁在接洽陌生客戶時也更有自信，尤其是大型案件和高總價客戶，永慶不動產的品牌力、加上專業能力及經紀人的努力，往往都能順利的成交。

蔡武霖帶領常勝軍夥伴們轉招永慶不動產，在品牌、系統和聯賣的相乘作用下，業績大幅成長130％。

帶人、作業靠系統 快速培養百萬經紀人

蔡武霖店長笑說「我是個很認真專注本業的人！每天工作12個小時，除了做業績之外，輔導同仁做業績，幫夥伴充實專業知識，我都很努力去做，所以即便是房仲新人，到我們店裡上班，也不會擔心沒業績，因為跟著我們教的去執行，都能在短時間內就快速上手。」

而對新進同仁的訓練，永慶不動產的「i智慧」及「商耕通」也幫上大忙，蔡武霖表示，新人剛開始作業時，和客戶合作會以一般約居多，這時候大家比的就是服務和速度。「用i智慧快速協助客戶配件，再透過商耕通有效率的提供專業、有品質的服務，同樣的客戶，我們做的服務比同業好，順利成交的機會就很大。」

除此之外，蔡武霖每週三次的親自上課，傳授專業知識、分享成功案件，並以實際演練訓練同仁的膽量和應對，店內大部份的經紀人都被培育成＂百萬經紀人＂。

做好專業基本功 客戶服務是王道

談到永慶不動產台南小東南纺加盟店創造高績效，蔡武霖店長強調，用專業做好客戶服務是最重要的。不因為店內每個月有十幾個案件在成交，就忽略服務品質。

蔡武霖時常鼓勵經紀人幫客戶想多一點、多做一點，而他自己也以身作則，兢兢業業地跟著經紀人服務客戶。客戶口碑好了，再介紹親友的機會也大幅提升，這樣的正向循環，讓同仁們更有動力做好服務，也帶動店頭業績穩健成長。

蔡武霖專注本業，不但親自上課、分享成功案例，更陪同經紀人拜訪客戶等作法，讓多數經紀人輕鬆成為「百萬經紀人」。

(中時電子報)