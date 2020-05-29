美國最新公布的庫存數據顯示，儘管各地逐漸解除防疫封鎖措施，但這個全球最大原油消費國的燃油需求仍然低迷不振，以及持續惡化的美中緊張局勢打壓全球金融市場，周五原油價格走跌，周線可能為5周以來首度翻黑。

目前布蘭特期油下跌1.33%，報每桶34.82美元。美國期油跌2.25%，報每桶32.95美元。

新加坡華僑銀行（OCBC）表示，這波漲勢需要喘口氣休息一下，油價已經連漲4周，市場需要爭取時間讓下游價格趕上。較長期來看，多頭氣勢仍然相當完整。

受惠於主要產油國減產，以及需求前景看好，兩合約價都料將創下數年來單月最大漲幅。美國期油價格5月料將收漲76%，創下歷來最大單月漲幅。布蘭特期油本月估收漲38%，創下1999年3月來單月最佳表現。

此前美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存增加792.8萬桶，市場預期為減少194.4萬桶。上周汽油庫存減少72.4萬桶，市場預期為增加10萬桶。餾分油庫存增加549.4萬桶，遠超出市場預估為增加177.1萬桶。

(時報資訊)