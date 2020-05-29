台中市大台中不動產商業開發同業公會理事長王至亮（左二）表示，讓四個學校的孩子都有平板電腦可以使用，網路教學無距離，讓城鄉教學拉近資源。（盧金足攝）

台中市大台中不動產商業開發同業公會理事長王至亮在市議員王立任牽線下，29日捐贈偏鄉國小平板電腦。（盧金足攝）

新冠肺炎疫情漸平穩，台中市教育局等相關單位上緊發條，為預防全校停課而積極推動遠距教學，以免學生因此失去受教權利。但城鄉差距的資源問題便浮上檯面。許多偏鄉學校在規劃遠距教學時，行動教學資源缺乏問題著實讓學校傷透腦筋。

台中市大台中不動產商業開發同業公會理事長王至亮在市議員王立任牽線下，29日捐贈偏鄉國小平板電腦，受贈單位有清水區大楊國小、沙鹿區公明國小、公館國小、梧棲區梧棲國小等海線學校，舉行捐贈儀式並頒發感謝狀，帶來孩童滿滿的謝意，捐贈讓四個學校的孩子，都有平板電腦可用。

王立任表示，長期關注教育議題，尤其海線學校資源分配不足。此次由於疫情緣故，直接將問題攤在陽光下，讓許多民眾關注到偏鄉教育資源不足的狀況。有關單位應該立即設法改善! 否則將影響孩童受教權。

王立任說，感謝王至亮認同他的教育理念，也在這次提供單價較高，但使用年限較長的平板電腦給孩子們使用。

王至亮強調，匯聚眾人愛心，拋磚引玉補足孩童的需求，捐贈讓四個學校的孩子都有平板電腦可以使用，讓小朋友網路教學無距離，讓城鄉教學拉近資源。

捐贈儀式除了讓孩子擁有更好的學習資源，也期許更多人關注海線教育資源的不足，在有能力回饋社會時，將更多資源貢獻至地方，讓海線變得更好，提升孩童競爭力。

(中時 )