新北市長侯友宜29日在議會專案報告新北市防疫作為與成果，不過原訂下午2時的報告，因議員簽到未過半，直到3時30分才開始，民進黨團為此發稿批評國民黨刻意晚簽到，護航侯友宜「閹割問政時間、新北淪為高雄」，此舉卻引發國民黨團書記長周勝考不滿，雙方吵成一團，截至3時55分，專案報告還未開始。

民進黨團新聞稿指出，國民黨團透過晚簽到手段使大會延遲開會。此舉除大大限縮議員監督市政之權利，更代表侯友宜與即將被罷免的韓國瑜市長無所差異，一樣是害怕被民意監督的團隊。

民進黨團總召集人林銘仁議員指出，國民黨這種無益於市政的小手段，實在愧對其身為執政黨團之本分，本黨團呼籲國民黨不要幫助侯市長逃避監督，也別漠視民意。

國民黨團書記長周勝考說，今天是大會，依規定議員要過半才能舉行，以前三點半開會很常發生,，卻扯什麼韓國瑜，是政治操作，民進黨發稿是事先預埋的操作，侮辱國民黨，也侮辱侯友宜，希望今天散會，不必再開會。

無黨籍新北市議員馬見認為，他從昨天到現在研究了市長報告，就是想聽市長報告，他想談的都是紓困議題，沒有人在談政治，拒絕散會。各方都還在爭吵。

(中時 )