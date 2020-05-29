大陸周四（28日）通過「港版國安法」提案，美國可能以香港不再擁有高度自治為由，撤銷美國給予香港回歸前的特殊貿易待遇。所謂特殊待遇到底有哪些？

在英國1997年將香港交還大陸之前，美國國會於1992年通過《美國-香港政策法》（United States-Hong Kong Polict Act）又名《香港關係法》，在香港回歸大陸後，以確保香港與美國的經貿關係與回歸前維持不變。法案提到，美國國務院必需每年向國會提交報告，因應香港的自治情況來決定會否繼續給予特殊待遇。

香港經濟日報報導，《香港關係法》列出香港享有的特殊待遇主要有以下四項：

1、視香港為獨立關稅區

美國會視香港為有別於大陸的「非主權實體」，令香港成為獨立關稅區，從港出口商品可豁免美國多數關稅。因此美陸貿易戰期間，美國向大陸開懲罰性關稅，香港不受任何影響。

2、可設立雙邊關係

香港關係法規定，美國應尋求維持並擴大與香港的經貿關係，並與香港制訂獨立的經濟、貿易、金融等方面的雙邊協議。

3、美元與港幣自由兌換

香港可自由兌換美元，不設上限，因此香港金管局可利用聯繫匯率維持美元兌港元匯率。

4、簽證審批待遇

美國認可香港發出的護照及旅遊證件，回歸後香港居民申請美簽與永久居留不受影響。

美國若撤銷香港的特殊待遇，預估美港之間有高達380億美元的貿易額受到損害。英媒BBC報導，大陸透過香港作為與全球各國做生意的橋樑，大陸企業與國外跨國公司也將香港視為重要貿易樞紐，若香港特殊地位被撤銷，除了會傷及大陸，也可能爆發美企出走潮。目前美國有超過300家企業在香港設有區域總部，其中包括3M、亞馬遜、臉書、微軟等。

值得一提的是，美國否撤銷香港的特殊待遇，最後決定權在美國總統川普手上。

(中時電子報)