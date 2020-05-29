LINE GAME旗下塔防遊戲《LINE Rangers 銀河特攻隊》，今（29）日正式公開與熱門動畫《七大罪 眾神的逆鱗》展開期間限定合作企劃，《七大罪 眾神的逆鱗》中登場的角色「梅里奧達斯」、「伊麗莎白」、「金恩」、「黛安娜」、「班」將以限定 Rangers 身份登場，快來召集夥伴們，守護銀河系的和平。此外，本次合作中也會開放特別關卡「七大罪星球」。

【合作活動期間】即日起～6月30日（二）系統維護前為止。

電視動畫《七大罪 眾神的逆鱗》是在「週刊少年雜誌」（講談社）中連載，累計發行冊數超過3,700萬冊，是超級熱門的英雄奇幻漫畫『七大罪』（鈴木央）的電視動畫系列作品，故事背景設定人和非人之物的世界尚未分隔的古老物語，以布里塔尼亞大陸為舞台，描述由七位大罪人所組成的傳說騎士團「七大罪」的系列冒險故事。《七大罪 眾神的逆鱗》則是描繪了「七大罪」與魔神族〈十誡〉極其激烈的對戰、梅里奧達斯與伊麗莎白兩人的緣分、以及世界的秘密，故事內容高潮迭起，深受廣大粉絲喜愛！

《七大罪 眾神的逆鱗》將化身Rangers重磅登場！（圖／LINE台灣 提供）

■ 《七大罪 眾神的逆鱗》角色將化身為合作限定的Rangers登場！

合作期間內，將集結《七大罪 眾神的逆鱗》5大合作角色，包括憤怒之罪「梅里奧達斯」，背負著憤怒之罪的「七大罪」團長「梅里奧達斯」，同時也是移動型酒館豬帽子亭的店長，擁有技能「獄炎」，可以使用魔人之力進行攻擊並讓自己獲得大幅正面效果！再來是里歐涅絲王國三公主「伊麗莎白」，擁有強大治癒能力的三公主，一旦發動攻擊，「七大罪」的精神代表「霍克」將會華麗登場，身為改造全新豬帽子亭的「霍克」絕對是超重要的存在，身為七大罪的粉絲怎麼可以不收藏！接著是「梅里奧達斯」的好夥伴貪心之罪「班」，雖然酒量很差，但非常喜歡喝酒的班，是最有義氣的好隊員，這次我們也將經典的「班的戰鬥服」做成★7裝備，配戴上這個裝備並使出「歸零必殺」技能，絕對是場上耀眼的存在。

巨人族少女登場！嫉妒之罪「黛安娜」這樣超可愛的角色當然也不能錯過，Rangers 裡的黛安娜可以透過「重金屬」硬化身體來阻擋敵人的攻擊，以給予自己正面效果！有了黛安娜，當然也有從遇見黛安娜那一刻起，就為她傾心的怠惰之罪「金恩」，可以透過技能「光華」召喚出巨大花朵來放出強力光線攻擊敵人，這樣帥氣的技能可是在 Rangers 裡非常少見的呢！

絕不能錯過的《七大罪 眾神的逆鱗》5大經典角色 & 6大裝備！（圖／LINE台灣 提供）

■6大經典裝備重磅登場！特殊關卡「七大罪星球」及特殊角色等你來挑戰

除了《七大罪 眾神的逆鱗》合作角色，本次我們也將推出6大經典裝備，「魔劍失落的凡恩」、「班的戰鬥服」、「金恩的抱枕」、「伊麗莎白的單邊襪」、「黛安娜的護手」以及「梅里奧達斯的領帶」等將於《LINE Rangers》重磅登場！合作期間內，也將推出特殊關卡「七大罪星球」。過關之後，可以獲得硬幣、羽毛、進化材料等遊戲內的道具。此外，合作期間內也將推出登入奬勵活動，只要連續7天登入，就能獲得合作版的Rangers「班」角色。

【登入活動期間】5月31日23:00起～6月30日22:59為止

(科技)