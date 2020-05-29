張榮發慈善基金會於今(29)日召開董事會，討論109年工作計畫及經費預算，訂定內控及稽核制度、誠信經營規範及選任下屆董事等10項議案，由於張國明及張國政等9名董事未出席會議導致董事會流會。

針對基金會董事吳景明妄稱董事長鍾德美已遭解職，不得於今日召開董事會，並以該基金會新任董事長自居一事，張榮發基金會表示，目前在司法院法人登記查詢系統查詢本基金會之董事長仍為鍾德美，因此吳景明之說法並無任何依據。

張榮發慈善基金會於4月17日召開董事會，當天就是要討論及表決今日之10項議案，其中1-9案是安排與基金會運作息息相關的議案，第10案才是董事改選案，然張國政等董事卻在會議一開始即強勢提出變更議程，企圖將改選董事案提到第1案進行，讓與會的其他董事感到錯愕，雖經主席鍾德美說明應按原訂議程進行，惟該等董事仍置若罔聞執意變更，更無視主席指揮議事權限、影響會議秩序，會議主席在議事無法順利進行的情形下，只好無奈宣布散會。

散會後張國政等9名董事仍滯留會場恣意集會續行議事，並違法解任鍾董事長，推選吳景明為新任董事長，該等決議均為無效，然其竟持違法無效之董事會決議向主管機關衛福部申請核准，迄未獲准，此舉已涉犯偽造文書及使公務員登載不實等罪。

嗣吳景明竟以董事長名義於5月18日違法自行召開董事會，惟部分董事卻未收到開會通知，本基金會鍾德美董事長已於5月15 日及22日分別寄發存證信函及律師函向吳景明董事告知其並非合法董事長，不得恣意代表本基金會執行任何對內或對外之職務，以免觸法。

此外，張國明、張國政二人亦以鍾德美不能再行使董事長職務為由，向台北地方法院聲請定暫時狀態假處分，然已於5／25遭裁定駁回。對於該二人爭執主管機關應否准許變更董事長登記一事，法院表示衛服部是否核准猶未可知，並認為本件應是其與衛福部在公法上爭議，該二人應自行循行政救濟程序為之，而不適用於民事訴訟之標的為由予以駁回。

(中時 )