嘉義市西市場獲得中央最多五百萬補助，將整修路面。（廖素慧攝）

嘉義市保安市場將改善通道，設置防滑磁磚。（廖素慧攝）

東市場美食匯集，攤商生意好，市府規畫在美食攤位區域安裝油煙處理及排放設施。（廖素慧攝）

新冠肺炎疫情衝擊經濟，中央補助公有市場優化環境，振興攤商，嘉義市拚美食人潮回流，爭取到近1000萬補助款及市府自籌百餘萬元，將用於東市場、西市場及保安攤販集中市場等3個市場的環境設施改善，市府建設處表示，今年底前將整修完成。

市府建設處表示，經濟部補助本市東、西市場及保安攤販集中場共931萬6000元，本府配合款164萬4000元，總共1096萬元將用於整修改善3個市場基礎設施，而西市場得到中央最高全額500萬元的補助款。

市府建設處表示，優化公有市場主要從安全、衛生、整潔明亮等方向整修，營造安全安心的購物環境，吸引更多人潮進場購物，觀光旅客到市場大啖美食更開心。

3市場整修重點包括西市場的路面、天花板、照明設備老舊，將汰換天花板、換用LED燈具節能又明亮，重修2樓的路面；保安市場將改善通道，設置防滑磁磚、架設輕鋼架鐵纖天花板，並重新油漆，增設LED照明燈具，讓市場空間敞亮。

東市場美食匯集，攤商煮食物時產生大量油煙，雖然已更新及增設排風系統，仍無法有效排除油煙，此次規畫在美食攤位區域安裝油煙處理及排放設施，另外，打造高齡友善環境，因應年長者需求，將改善公廁，蹲式馬桶改為坐式馬桶。

(中時 )