道咖啡 「鹽烤挪威鮭魚」：挪威鮭魚薄鹽現烤搭配季節時蔬還有薯塊，是一道視覺滿意、口感豐富的無負擔料理。（馮惠宜攝）

搶食逢甲商圈簡餐商機，位於逢甲商圈星享道酒店一樓「道咖啡」迎接盛夏推出六道新菜：包括：低溫舒肥雞胸紅藜麥沙拉、鹽烤挪威鮭魚等輕盈美食。

星享道，三位主廚紛紛端出新菜色，其中西餐主廚蕭凱澤首推清爽可口的「低溫舒肥雞胸紅藜麥沙拉」，高纖的栗子地瓜、軟嫩的雞胸肉、爽口的紅藜麥沙拉和擁有健康油脂的堅果，還有新鮮蔬菜搭配清爽胡麻醬，吃起來完全沒負擔卻頗有飽足感。

另一道招牌 「鹽烤挪威鮭魚」，以來自世界上最少汙染海洋的挪威鮭魚，薄鹽現烤豐富的油脂帶來撲鼻的香氣，來自大海的氣味，搭配季節時蔬還有薯塊，以及18號麵包新鮮出爐的各式麵包，一道視覺滿意、口感豐富的無負擔料理。

經典「波隆那肉醬義大利麵」，以芹菜、洋蔥、紅蘿蔔與豬絞肉、牛絞肉一同拌炒，加入茄汁慢燉，有著蔬菜單純的輕甜，拌入彈牙的麵條，並佐以經典的紅醬，就是熟悉又經典的好味道。

而喜歡中式料理的朋友則可選擇「巴蜀川味擔擔麵」：以Q彈筋道的麵條，加上特調巴蜀辣醬，精緻小菜及糖心蛋；另一道東洋咖哩雞全然不同的咖哩風味，Q彈的雞腿肉和滿是咖哩醬汁的白飯，則是滿足喜歡米飯的消費者。

另外每月狂賣千碗的明星商品『滿漢牛肉麵』主廚將湯底、牛肉及牛筋特別分開處理，田園蔬果風味的湯底喝起來清爽順口、口齒留香；牛肉則選用美國牛的牛腱，搭上湯底小火慢煮4小時，並使用廣式料理的兩段式烹煮手法，讓牛肉燉滷至入嘴Q彈滑嫩且不膩口！

(中時 )