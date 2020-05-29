常常在臉書上針對時事發表個人看法的泰國華裔網紅「Alizabeth 娘娘」又有新動作啦！由於他常常收到酸民的攻擊留言，因此在網路上與酸民的各式大戰就成為了粉絲們的關注焦點。而近日「Alizabeth 娘娘」為了要體驗一下酸民的心態，就在臉書上發布了一則模仿酸民的影片，並以選秀節目《菱格世代DD52》的片段為例，搞笑又精湛的演出讓不少網友看了之後都大讚，真的是「一針見血」。

網紅看《DD52》模仿酸民 網友笑翻：超中肯（Alizabeth 娘娘／臉書）

娘娘在影片中提到，自己為了要學習如何和酸民相處，因此他要藉著模仿酸民來揣摩他們在網路上到處亂罵人的心態。他先是看了《菱格世代DD52》節目選手評論關於選秀節目內定傳聞的訪談，並利用酸民的口吻回應「節目都還沒有播出就已經在幫冠軍講話，少用這種手段來糊弄觀眾」，更提到即便是有內定，這都是遊戲規則，如果有任何不滿「大可以直接走人」。

接著娘娘又看到了《菱格世代DD52》裡面選手哭成一片的樣子，立刻不滿地大聲開譙「受不了了！」更直言如果自己是評審的話，誰在節目裡面哭就會先把誰給淘汰掉，「這個世界上每個人都很努力去生存」這些選手憑什麼覺得自己的努力就應該被人給看見？

飛行導師陳立農（圖／菱格世代DD52提供）

不過這時畫面卻突然轉到了節目中飛行導師陳立農的畫面，娘娘卻立刻從酸民模式轉換成迷妹模式，不斷尖叫的陳立農的名字，更對著陳立農的畫面狂吞口水，突然轉變的畫風更是讓不少網友笑翻。

影片最後娘娘結束了酸民的模仿秀，並表示說出上述的酸民言論，讓他自己都快要受不了自己，「當酸民怎麼那麼討人厭」接著更向那些參賽者們致歉，「拿妳們當例子真的很抱歉，但妳們的努力妳們自己知道就好了」，千萬不要去聽酸民的想法，因為這些酸民就是「自我中心」以及「雙重標準」，突然之間的心靈雞湯讓不少網友看了都直言「太有建設性了」、「這是哪來的善良型酸民」、「第一次看到這麼有智慧的酸民」、「娘娘有邏輯不能當酸民」。《菱格世代DD52》將在6月12日YouTube與ETtoday首播，中天綜合台、台視、愛奇藝台灣站播出。

(中時電子報)