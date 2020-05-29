隨著新冠病毒疫情暴風圈逐漸從歐美轉移至拉美地區，巴西疫情日益惡化，不僅確診數高達43萬為全球第2，死亡人數也攀升至2.6萬，為全球第5。美華盛頓大學分析表示，若抗疫措施未改善，巴西至8月死亡人數恐超過12.5萬人，而同時美死亡人數估計升至13萬，不僅屆時死亡人數將直逼美國，且單日死亡數也超越了美國，媒體甚至捕捉到當地已在挖大量新墳。

據路透社與《商業內幕》（Business insider）報導，同樣由白宮採用的華盛頓大學健康指標與評估研究所（IHME）研究報告指出，如果巴西未改變任何防疫措施，至8月4日時，因新冠肺炎的死亡人數將升至125,833人，而死亡人數剛突破10萬人的美國，屆時將升至131967人，代表在單日死亡人數上，巴西將超越美國。

IHME所長莫瑞（Christopher Murray）表示，巴西必需要遵守如先前大陸武漢、義大利、西班牙以及美國紐約等地的強力防疫命令與措施，好讓正在加速擴散的新冠病毒得以控制，並減低傳播，且除非巴西實施封城，否則單日死亡率會持續攀升，且醫療物資也會面臨短缺。不過據路透社指出，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）已拒絕了封城措施。

即使疫情惡化，巴西多州仍決定放寬管制措施，如28日才剛新增6千多新病例的聖保羅州，宣布從6月1日開始實施15天的逐步放寬隔離措施「理性恢復計畫」。

(中時電子報)