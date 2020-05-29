鴻海（2317）集團旗下日本夏普（SHARP）為轉型為品牌公司，今（29）日宣布董事會決議擬分拆旗下顯示設備及相機模組業務，透過吸收式分拆方式，將2大業務簡易拆分為旗下全資子公司，目前細節尚未敲定，僅暫定於今年中進行。

夏普表示，為了成為全球知名品牌，公司以轉型為品牌公司為未來發展方針，為達成此目標，決定將支持品牌業務的先進顯示設備、先進相機模組業務予以分拆，自母公司切割分離為全資子公司。

夏普指出，此舉除可明確經營責任，亦有助於先進顯示設備及相機模組業務，透過其他公司入股投資取得外部資金，在日後的設備、開發投資決策方面，亦能迅速因應快速變化的環境，維持市場競爭力、並擴大事業規模。

據夏普揭露，截至2020年3月底止，夏普顯示設備業務部門的會計年度營收達6514.44億日圓，流動資產710.07億日圓，固定資產786.7億日圓、流動負債233.5億日圓，固定負債400萬日圓。

至於夏普的相機鏡頭業務部門，截至2020年3月底止的會計年度營收為3334.14億日圓，流動資產281.39億日圓，固定資產6.27億日圓，流動負債6.69億日圓，無固定負債。

夏普表示，分拆計畫預計在今年中完成，分拆後的公司名稱、所在地、公司代表職務及名稱、主要業務等均維持不變。由於僅是分拆轉為旗下全資子公司，對集團合併業績影響很小，新子公司名稱則尚未確定，有待日後決議後再對外說明。

(時報資訊)