美中兩國之間的緊張局勢因香港國安法而持續升高，促使投資人將近來獲利落袋為安，周五日本股市下跌，失守前一日創下的3個月新高，但世界各地放寬防疫封鎖措施仍激勵日經指數創下逾4年半來最大單月漲幅。

周五日經225指數收跌0.18%，為21,877.89點，但5月收漲8.3%，創下2015年10月來最大單月漲幅。

東證一部指數收跌0.87%，為1563.67點，33大類股普遍下跌。成交額激增至4.64兆日圓，為今年來第三高，不過主要和MSCI指數調整有關。

高度周期型的鋼鐵股、船運股與汽車股表現最差，分別收跌4.51%、4.13%與3.40%，本周以來的強勁漲勢全數盡吐。

日產汽車重挫10.8%，該公司宣布上年度（截至3月底）營業虧損為405億日圓，創下2008財年以來最嚴重的虧損。Nikon下跌9.1%，其本財年營業利益大減91.8%。

(時報資訊)