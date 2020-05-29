媒體28日公布〈縣市施政滿意度調查〉，其中針對各縣市教育、環保、警政治安等八大面向進行調查。新北市在「環保」面向奪下全國滿意度第一、不滿意度全國最低，新北市府環保工作獲得市民讚許。新北市環保局官方臉書「新北i環保」發文感謝市民的肯定，強調「但好還要再更好，仍有不足之處會持續改進。」

根據《遠見》雜誌公布最新〈縣市施政滿意度調查〉，從教育、環保、衛生、經濟等八大施政表現做評比，新北市在「環保」面向滿意度拿下86.7%，滿意度是全國第一、六都最高，與去年比較，成長了20.7個百分點。不滿意度9.1%，也是全國最低，與去年相較下降16個百分點。淨滿意度（滿意度減不滿意度）則77.6%，比去年成長36.7個百分點。

新北市環保局臉書表示，從防疫超前部署、成立環境稽查重案組取締不法、剷平五股垃圾山、科技執法、維護城市整潔，到推出一系列創新節能減碳措施等等，該媒體評比證明，新北市民支持環保局的政策作為。

環保局臉書也感謝市民願意支持新北市府環保政策，強調「這是新北市民與環保局共同創造的成績單！」

環保局也指出，評比是肯定，也是責任和壓力，「也告訴我們還有一些不足地方需要改進」，環保局為這一代人打造乾淨的環境，也正為下一代的孩子守護未來的家園。

媒體28日公布〈縣市施政滿意度調查〉，其中針對各縣市教育、環保、警政治安等八大面向進行調查。新北市在「環保」面向奪下全國滿意度第一。(圖/翻攝自 新北市環保局)

(中時電子報)