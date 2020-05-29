基隆高中設計一系列的多元課程，帶領在地師生走訪探索生態環境。（基隆高中提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆高中獲選為108新課綱前導學校，積極開發一系列的多元探索課程，邀請在地國高中生參加課程探索特色環境，基中指出，校方秉持國中與高中六年一貫的理念，自然有責任有義務要帶領基隆地區老師與學生一起成長，也希望能夠與國中學生們分享特色課程，共享新的理念。

基中表示，多元課程都是經過校內教師多次的開會與實際走查所設計出來，並由不同班級的學生提供回饋來做修正，完成以學習者為中心的課程，教師王駿智指出，校方不論是海洋教育課程中的立槳sup體驗課程、基隆魚市場生物學、郵輪觀光行程規劃、八斗子漁村介紹，或是帶領學同至暖暖眷村、清法戰爭路線、基隆法院來考察、參觀等，就是希望學生可以「走」出知識、「看」出知識、「說」出知識。

校長鍾定先說，基中的課程多元，更是在地唯一獲得戶外教育經費補助的學校，因此開發一系列的多元課程與特色課程，希望能帶領學生走出課本的侷限，他指出，課本在學生求學的過程僅提供輔助，更實際的應該要透過不同的校外刺激，給孩子們不只是課本上的知識，才會讓學生印象深刻。

參與第一堂探索課程「番仔澳探索」的碇內國中同學表示，課程帶著學生走出教室實際踏查，讓大家了解了許多課本上沒有教到的地貌景觀，真的非常驚豔，過去課本上都只有照片，但是今天我們卻能實際看到、受益無窮。

(中時 )